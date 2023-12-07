تقييم صلاح أمام شيفيلد من الصحف الإنجليزية

الخميس، 07 ديسمبر 2023 - 12:14

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - شيفيلد يونايتد

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل أو الصناعة أمام شيفيلد يونايتد، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول المثير على شيفيلد بنتيجة 2-0، في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام شيفيلد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.7 درجة من عشرة.

فيما كان المدافع فيرجيل فان دايك صاحب أعلى متوسط تقييم في ليفربول بـ8.4 درجة من عشرة.

وسجل صلاح 13 هدفا في 20 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 326 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 199 هدفا وصنع 86 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول شيفيلد يونايتد
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