جوائز كاف - الزلزولي ينافس ثنائي السنغال بالقائمة النهائية لأفضل لاعب شاب

الخميس، 07 ديسمبر 2023 - 11:38

كتب : محمد سمير

عبد الصمد الزلزولي

ينافس عبد الصمد الزلزولي لاعب ريال بيتيس ومنتخب المغرب ثنائي سنغالي بالقائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا 2023.

عبد الصمد الزلزولي

النادي : ريال بيتيس

المغرب

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب شاب.

وشهدت القائمة النهائية للجائزة تواجد كل من المغربي عبد الصمد الزلزولي والسنغاليين لامين كمارا وأمارا ديوف.

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وبذلك خرج من القائمة كل من دانجو أوتارا لاعب بوركينا فاسو، والمغربي بلال الخنوس.

ويقام الحفل في المغرب يوم 11 ديسمبر الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وتمتد فترة مراجعة الجوائز للفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023.

سيتم خلال الحفل الإعلان عن جائزة أفضل لاعب داخل القارة وأفضل لاعب يلعب خارجها، وأفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة وأفضل ناد وأفضل منتخب.

كذلك سيتم الكشف عن جائزة أفضل مدرب وأفضل هدف وأفضل لاعبة في أندية إفريقيا.

ولم تقدم الجائزة في 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.

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