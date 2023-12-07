سان جيرمان يستعيد نجمه الشاب قبل موعد عودته المتوقع

اقترب ماركينيوس ووارن زائير إميري ثنائي باريس سان جيرمان من العودة للمشاركة في المباريات بعد الانضمام إلى تدريبات الفريق الأول.

واكن ماركينيوس قد أصيب أثناء فترة التوقف الدولي وهو يتعافى منذ ذلك الحين مما بدا في البداية أنه إصابة طفيفة في العضلة الضامة.

وكان من المتوقع غياب وارن زائير إميري لنهاية العام بسبب إصابته في الكاحل.

لكن اللاعب شارك في تدريبات فريقه واقترب من العودة للمشاركة في المباريات.

وذكرت جريدة لو بارزيان أن هناك فرصة لرؤيته قبل العطلة الشتوية.

ويواجه باريس سان جيرمان كل من نانت وبروسيا دورتموند وليل وميتز، قبل العطلة الشتوية التي تبدأ في 20 ديسمبر وتستمر حتى أوائل يناير.

في نوفمبر الماضي، أكد نادي باريس سان جيرمان أن نجمه الشاب وارين زائير إميري سيغيب عن صفوف الفريق لنهاية عام 2023 بعد إصابته في الكاحل.

وأصيب البالغ من العمر 17 عاما في مباراته الأولى بقميص منتخب فرنسا خلال مواجهة جبل طارق في الجولة السابعة ضمن تصفيات يورو 2024.

وأفاد النادي عبر موقعه: "عانى وارين زائير إميري من التواء متوسط في كاحله الأيمن وسيظل تحت العلاج حتى عطلة الشتاء".

وبذلك كان من المتوقع ألا يلعب وارين مرة أخرى في عام 2023 بعد الإصابة التي تعرض لها خلال فوز فرنسا 14-0 على جبل طارق.

وأظهرت الفحوصات الأولية التي أعقبت الإصابة أن زائير إميري يعاني من التواء شديد في الكاحل، الأمر الذي من شأنه أن يبقيه خارج الملاعب حتى نهاية 2023.

وكشفت الفحوصات أن وارين لا يعاني من الإصابة بكسر في الكاحل، حسب تقرير جريدة ليكيب.

نجم سان جيرمان الشاب سجل هدفه الأول مع منتخب فرنسا، لكنه أصيب أثناء ذلك بعد تدخل متهور من إيثان سانتوس لاعب جبل طارق.

وارين زائير إميري هو أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها لويس إنريكي مدرب الفريق الباريسي منذ بداية الموسم.

وحقق وارين زائير إميري عدة أرقام قياسية في مشاركته الأولى مع منتخب فرنسا والتي جاءت ضد جبل طارق في تصفيات يورو 2024.

وتواجد إميري في التشكيل الأساسي لمنتخب فرنسا تحت قيادة ديديه ديشامب.

وأصبح إميري ثالث أصغر لاعب يشارك بقميص منتخب فرنسا بعمر 17 عاما و255 يوما، بعد كل من فيليكس فيال (17 عاما و76 يوما) وماوريس جاستايجر (17 يوما و128 يوما).

وتقدم منتخب فرنسا بهدفين مبكرين في أول 5 دقائق بهدفين ذاتيين.

في الدقيقة 16 سجل وارين هدف فرنسا الثالث في الدقيقة 16 من صناعة كينجسلي كومان.

وأصبح ثاني أصغر لاعب شاب يسجل هدفا بقميص منتخب فرنسا بعد ماوريس جاستايجر (17 يوما و156 يوما) عندما هز شباك سويسرا عام 1914.

لكنه خرج للإصابة بعد تدخل عنيف من إيثان سانتوس.

ولم يستكمل وارين اللقاء وخرج في الدقيقة 19 وعوضه يوسف فوفانا.