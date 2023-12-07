جوائز كاف - المغرب في القائمة النهائية لأفضل منتخب إفريقي 2023

دخل منتخب المغرب في القائمة النهائية لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا لعام 2023.

ويقام الحفل في المغرب يوم 11 ديسمبر الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي عن القائمة النهائية لجائزة أفضل منتخب والتي ضمت ثلاثة منتخبات.

ويتواجد منتخب جامبيا في القائمة النهائية ليتنافس مع كل من المغرب والسنغال.

وبذلك تم استبعاد غينيا الاستوائية وموريتانيا من القائمة النهائية لأفضل منتخب إفريقيا.

وفاز منتخب السنغال بجائزة أفضل منتخب في قارة إفريقيا لعام 2022 الماضي.

وتمتد فترة مراجعة الجوائز للفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023.

سيتم خلال الحفل الإعلان عن جائزة أفضل لاعب داخل القارة وأفضل لاعب يلعب خارجها، وأفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة وأفضل ناد وأفضل منتخب.

كذلك سيتم الكشف عن جائزة أفضل مدرب وأفضل هدف وأفضل لاعبة في أندية إفريقيا.

ولم تقدم الجائزة في 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.