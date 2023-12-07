إيقاف دوناروما لمباراتين

عوقب جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان بالإيقاف لمدة مباراتين بعد طرده أمام لوهافر.

وذكرت رابطة الدوري الفرنسي أن الإيقاف يمتد لمباراتين بسبب خشونة دوناروما الواضحة خلال لقطة الطرد.

وتعرض دوناروما للطرد بعد 10 دقائق من انطلاق مباراة سان جيرمان ولوهافر في الدوري الفرنسي هذا الأسبوع.

وذلك بعدما تدخل على خوسيه كازيمير لاعب لوهافر بتهور خارج منطقة الجزاء حين كان يحاول إبعاد الخطر عن مرماه.

ويغيب الحارس الإيطالي عن مباراتي نانت وليل في الجولتين المقبلتين.

بينما يمكنه المشاركة في مباراة الفريق ضد بروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ورغم لعب أكثر من 80 دقيقة بعشر 10 لاعبين.. نجح باريس سان جيرمان في الفوز بأرض مستضيفه لوهافر بنتيجة 2-0 يوم الأحد.

وحل سان جيرمان ضيفا على لوهافر ضمن المرحلة 14 من الدوري الفرنسي.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للإيطالي جيانلويجي دونارما حارس سان جيرمان بعد ضرب جوسيه كازيمير.

وحرس الإسباني الشاب أرناو تيناس البالغ من العمر 22 عاما عرين سان جيرمان بعد خروج دونارونا.

ونجح كيليان مبابي في التقدم للفريق الباريسي في الدقيقة 23.

هدف هو الـ15 لمبابي هذا الموسم في الدوري، ليغرد في صدارة الهدافين.

قبل أن يحسم البرتغالي فيتينيا المباراة عمليا بالهدف الثاني في الدقيقة 89.

وبذلك حافظ باريس على سجله بلا خسائر في مبارياته الـ14 الأخيرة بالدوري خارج ملعبه.

فقد حقق الفريق الباريسي 11 فوزا مقابل 3 تعادلات.

وواصل سان جيرمان التغريد في صدارة المسابقة برصيد 33 نقطة.

بينما توقف رصيد لوهافر عند 16 نقطة في المركز التاسع.

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