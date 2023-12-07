إيقاف دوناروما لمباراتين

الخميس، 07 ديسمبر 2023 - 11:20

كتب : FilGoal

باريس - دوناروما

عوقب جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان بالإيقاف لمدة مباراتين بعد طرده أمام لوهافر.

وذكرت رابطة الدوري الفرنسي أن الإيقاف يمتد لمباراتين بسبب خشونة دوناروما الواضحة خلال لقطة الطرد.

وتعرض دوناروما للطرد بعد 10 دقائق من انطلاق مباراة سان جيرمان ولوهافر في الدوري الفرنسي هذا الأسبوع.

أخبار متعلقة:
أندريك يقود بالميراس لحسم لقب الدوري البرازيلي.. وسانتوس يهبط للمرة الأولى تين هاج: لدينا غرفة ملابس جيدة.. ورسالة إلى الصحافة كلوب يعلن إصابة ماتيب بقطع في الرباط الصليبي.. وموقف ماك أليستر جوارديولا: أستون فيلا كان أفضل منا.. رودري مهم ولكن علينا إيجاد طريقة للفوز بدونه

وذلك بعدما تدخل على خوسيه كازيمير لاعب لوهافر بتهور خارج منطقة الجزاء حين كان يحاول إبعاد الخطر عن مرماه.

ويغيب الحارس الإيطالي عن مباراتي نانت وليل في الجولتين المقبلتين.

بينما يمكنه المشاركة في مباراة الفريق ضد بروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ورغم لعب أكثر من 80 دقيقة بعشر 10 لاعبين.. نجح باريس سان جيرمان في الفوز بأرض مستضيفه لوهافر بنتيجة 2-0 يوم الأحد.

وحل سان جيرمان ضيفا على لوهافر ضمن المرحلة 14 من الدوري الفرنسي.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للإيطالي جيانلويجي دونارما حارس سان جيرمان بعد ضرب جوسيه كازيمير.

وحرس الإسباني الشاب أرناو تيناس البالغ من العمر 22 عاما عرين سان جيرمان بعد خروج دونارونا.

ونجح كيليان مبابي في التقدم للفريق الباريسي في الدقيقة 23.

هدف هو الـ15 لمبابي هذا الموسم في الدوري، ليغرد في صدارة الهدافين.

قبل أن يحسم البرتغالي فيتينيا المباراة عمليا بالهدف الثاني في الدقيقة 89.

وبذلك حافظ باريس على سجله بلا خسائر في مبارياته الـ14 الأخيرة بالدوري خارج ملعبه.

فقد حقق الفريق الباريسي 11 فوزا مقابل 3 تعادلات.

وواصل سان جيرمان التغريد في صدارة المسابقة برصيد 33 نقطة.

بينما توقف رصيد لوهافر عند 16 نقطة في المركز التاسع.

باريس سان جيرمان جيانلويجي دوناروما
نرشح لكم
سان جيرمان يستعيد نجمه الشاب قبل موعد عودته المتوقع جوارديولا: أستون فيلا كان أفضل منا.. رودري مهم ولكن علينا إيجاد طريقة للفوز بدونه تين هاج: لدينا غرفة ملابس جيدة.. ورسالة إلى الصحافة ليلة أوباميانج.. مارسيليا يزيد أوجاع ليون بثلاثية مؤامرة على تين هاج؟ يونايتد ينتصر على تشيلسي في قمة مثيرة غاب رودري فخسر فريقه.. مانشستر سيتي يسقط أمام أستون فيلا ويهبط لرابع الدوري انتهت الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (1)-(0) مانشستر سيتي.. نهاية المباراة انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (2) - (1) تشيلسي.. انتصار الشياطين الحُمر
أخر الأخبار
عدد الأجانب في أندية الدوري السعودي قد لا يتغير الموسم المقبل 4 دقيقة | سعودي في الجول
جوائز كاف - الزلزولي ينافس ثنائي السنغال بالقائمة النهائية لأفضل لاعب شاب 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
سان جيرمان يستعيد نجمه الشاب قبل موعد عودته المتوقع 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوائز كاف - المغرب في القائمة النهائية لأفضل منتخب إفريقي 2023 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
إيقاف دوناروما لمباراتين 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوائز كاف - الوحيد من داخل القارة.. الشناوي بالقائمة النهائية لجائزة أفضل حارس مرمى 42 دقيقة | الكرة الإفريقية
جوائز كاف - خروج مارسيل كولر من القائمة النهائية لأفضل مدرب بإفريقيا 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
جوائز كاف - الأهلي ضمن القائمة النهائية للثلاثي المرشح لأفضل ناد بإفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 قائمة الأهلي - كما انفرد في الجول.. السولية وموديست بمونديال الأندية وغياب محسن وعبد القادر