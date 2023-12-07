جوائز كاف - الأهلي ضمن القائمة النهائية للثلاثي المرشح لأفضل ناد بإفريقيا

الخميس، 07 ديسمبر 2023 - 10:48

كتب : محمد سمير

الأهلي - بيان رسمي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية المتنافسة على لقب أفضل ناد في إفريقيا 2023.

وشهدت القائمة الثلاثية النهائية تواجد الأهلي بطل دوري الأبطال.

وضمت القائمة بجوار الأهلي كل من الوداد المغربي وصنداونز الجنوب إفريقي.

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وبذلك خرج من القائمة السابقة كل من اتحاد العاصمة الجزائري ويانج أفريكانز.

ويقام الحفل في المغرب يوم 11 ديسمبر الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وتمتد فترة مراجعة الجوائز للفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023.

سيتم خلال الحفل الإعلان عن جائزة أفضل لاعب داخل القارة وأفضل لاعب يلعب خارجها، وأفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة وأفضل ناد وأفضل منتخب.

كذلك سيتم الكشف عن جائزة أفضل مدرب وأفضل هدف وأفضل لاعبة في أندية إفريقيا.

ولم تقدم الجائزة في 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.

الأهلي الوداد صنداونز جوائز كاف
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