جوائز كاف - الأهلي ضمن القائمة النهائية للثلاثي المرشح لأفضل ناد بإفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية المتنافسة على لقب أفضل ناد في إفريقيا 2023.

وشهدت القائمة الثلاثية النهائية تواجد الأهلي بطل دوري الأبطال.

وضمت القائمة بجوار الأهلي كل من الوداد المغربي وصنداونز الجنوب إفريقي.

وبذلك خرج من القائمة السابقة كل من اتحاد العاصمة الجزائري ويانج أفريكانز.

ويقام الحفل في المغرب يوم 11 ديسمبر الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وتمتد فترة مراجعة الجوائز للفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023.

A calendar year to remember. Club of the Year (MEN) award - Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/sgrC2kve5z — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023

سيتم خلال الحفل الإعلان عن جائزة أفضل لاعب داخل القارة وأفضل لاعب يلعب خارجها، وأفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة وأفضل ناد وأفضل منتخب.

كذلك سيتم الكشف عن جائزة أفضل مدرب وأفضل هدف وأفضل لاعبة في أندية إفريقيا.

ولم تقدم الجائزة في 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.