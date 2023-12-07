موعد مباراة الزمالك ضد ساجرادا في الكونفدرالية والقنوات الناقلة
الخميس، 07 ديسمبر 2023 - 10:33
كتب : FilGoal
يلعب الزمالك أمام ساجرادا الأنجولي ضمن مباريات الكونفدرالية.
وتم تعديل موعد المباراة بناء على إخطار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لأسباب تسويقية.
ويستضيف الزمالك فريق ساجرادا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.
وينفرد الزمالك بصدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد التغلب على أبو سليم الليبي وسوار الغيني.
أما ساجرادا فجمع 3 نقاط بعد التغلب على سوار في الجولة الافتتاحية.
وتفاصيل مواجهة الزمالك ضد ساجرادا كالآتي:
يقام اللقاء يوم السبت 9 ديسمبر الجاري.
ويستضيف الزمالك الفريق الأنجولي على ملعب السلام.
وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت مصر.
ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 6.
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