جوارديولا: أستون فيلا كان أفضل منا.. رودري مهم ولكن علينا إيجاد طريقة للفوز بدونه

الخميس، 07 ديسمبر 2023 - 10:23

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - لايبزيج ومانشستر سيتي

اعترف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بأفضلية أستون فيلا خلال المواجهة بينهما.

وحسم أستون فيلا مواجهة مانشستر سيتي بالتغلب بهدف دون مقابل سجله ليون بايلي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري.

وقال جوارديولا في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: "أستون فيلا لعب بشكل أفضل منا، في الشوط الأول لم نتحرك نحو الاستحواذ وكان الشوط الثاني أفضل بكثير وحصلنا على فرص".

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وأوضح "عانينا من أجل العثور على التمريرات والتحركات الجيدة في اللحظات المناسبة".

أما عن طريقة تسجيل الهدف فأجاب المدرب الإسباني "استقبلنا هدفا بعد تغيير الكرة اتجاهها، ولكننا سجلنا أربعة أو خمسة أهداف بتلك الطريقة لذلك علينا تقبل الأمر وأن أستون فيلا كان أفضل ونذهب إلى مواجهة لوتون".

وعن تأثير الغيابات كشف جوارديولا "رودري لاعب مهم بالطبع ولكن عندما لا يكون موجودا معنا علينا أن نجد طريقة للفوز بدونه".

وتعرض مانشستر سيتي للخسارة في ثلاث مباريات بالدوري هذا الموسم وشهدت المواجهات الثلاثة غياب رودري لاعب وسط الفريق.

وتابع جوارديولا "نبتعد عن القمة بست نقاط ونتمنى أن نكون في صدارة المسابقة لكننا خسرنا اليوم وتعادلنا ثلاث مرات قبلها".

واختتم تصريحاته "خلال تلك السنوات وجدنا طريقة للفوز بالمباريات لكننا عانينا قليلا وعلينا أن نجد طريقة الآن، ووظيفتي هي إيجاد حل".

وتراجع مانشستر سيتي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة.

بينما ينفرد أرسنال بالصدارة بـ 36 نقطة ومتفوقا بفارق نقطتين عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

وتقدم أستون فيلا إلى المركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة.

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