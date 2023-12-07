موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يستضيف الأهلي فريق شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويقام اللقاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمسابقة.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بعد التغلب على ميدياما بثلاثة أهداف دون مقابل والتعادل خارج ملعبه مع يانج أفريكانز بهدف لكل منهما.

وحصد الأهلي نقطة أمام يانج أفريكانز، بعدما كان متقدما بهدف بيرسي تاو قبل أن يتعادل الفريق التنزاني في الوقت بدل من الضائع.

أما شباب بلوزداد فحصد 3 نقاط من أول جولتين بالفوز على يانج أفريكانز، والخسارة خارج ملعبه من ميدياما.

وتفاصيل مواجهة الأهلي ضد شباب بلوزداد كالآتي:

يقام اللقاء يوم الجمعة 8 ديسمبر الجاري.

ويستضيف الأهلي الفريق الجزائري على ملعب برج العرب.

وتمت الموافقة على حضور 30 ألف مشجع للمباراة.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت مصر.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 6.