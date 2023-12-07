كلوب يعلن إصابة ماتيب بقطع في الرباط الصليبي.. وموقف ماك أليستر

الخميس، 07 ديسمبر 2023 - 00:48

كتب : FilGoal

إصابة جويل ماتيب

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول إصابة جويل ماتيب مدافع الفريق بقطع في الرباط الصليبي، وكشف أيضا موقف أليكسيس ماك أليستر.

ولم يشارك ماتيب في فوز الريدز على شيفيلد بنتيجة 2-0 بسبب الإصابة، بينما خرج لاعب الوسط الأرجنتيني في الشوط الثاني متأثرا بالإصابة.

وقال كلوب عبر بي إن سبورتس: "لا يمكنك الحصول على أكثر من 3 نقاط وحصلنا عليها في المباراة".

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وتابع "قدمنا مستوى ناضجا في اللقاء وبتركيز عالٍ ورغم الأجواء إلا أنها لم تؤثر بنا، والكل كان جاهزا".

وأكمل "سجلنا هدفنا الأول بطريقة مميزة، نعم فيرجيل سجل نفس الهدف من قبل في السابق ربما ليس في نفس الموسم، ونتدرب علي هذه اللعبة، ورغم كذلك الحارس تصدى لبعض الفرص",.

وواصل "كنت أفضّل أن نسجل هدفا مبكرا لكننا أنهينا الشوط الأول متفوفين، واستراجاع الكرة كان رائعا من دارون وسجل سوبوسلاي هدف جميل".

ومن جهة أخرى صرح المدرب عن موقف جويل ماتيب قائلا: "تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، هذا لم يكن متوقعا في الثانية الأولى، أمر مؤسف للغاية".

وأتم عن إصابة ماك أليستر قائلا: "تعرض لقطع في الركبة وظل مفتوحا ثم تم تقطيبه، ومن الواضح أن الأمر كان مؤلما، ولم يستطع الحركة بعدها، سننتظر كم سيأخذ من الوقت، ونأمل ألا يكون طويلا".

ارتقى ليفربول للمركز الثاني برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال في انتظار نتيجة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا.

ووصل أرنولد في مباراة اليوم للمساهمة رقم 75 في جميع البطولات مع الريدز منذ ظهوره الأول مع ليفربول في أكتوبر 2016 ويسقبه فقط محمد صلاح بـ 129 مساهمة.

ليفربول الدوري الإنجليزي يورجن كلوب جويل ماتيب
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