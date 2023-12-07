ليلة أوباميانج.. مارسيليا يزيد أوجاع ليون بثلاثية

الخميس، 07 ديسمبر 2023 - 00:33

كتب : FilGoal

أوباميانج

واصل ليون السقوط في الدوري الفرنسي وخسر من مارسيليا بنتيجة 3-0 في لقاء مؤجل من الجولة الـ 10.

وكانت المباراة تأجلت في وقت سابق بسبب إصابة فابيو جروسو المدير الفني لـ ليون في الوجه بعد رشق حافلة الفريق قبل المباراة في فيلودروم.

ورحل جروسو عن تدريب الفريق الأسبوع الماضي بسبب سوء النتائج حيث يتذيل ليون الترتيب، وعوضه بيير ساج بشكل مؤقت.

أخبار متعلقة:
جاتوزو: فريق مارسيليا كان كالقمامة أمام ستراسبورج بعد 13 غزرة لـ جروسو.. رابطة الدوري الفرنسي تعلن موعد لقاء مارسيليا وليون بعد 13 غزرة لـ جروسو.. تحديد موعد مباراة مارسيليا وليون إصابة دامية لـ بطل إيطاليا في اعتداء جماهير مارسيليا على حافلة ليون.. وقرار بشأن المباراة

ولم ينتظر مارسيليا كثيرا، وفي الدقيقة 21 تقدم فيتينيا لأصحاب الأرض من صناعة أوباميانج.

وأضاف ميشيل موريو الهدف الثاني بعد 4 دقائق من صناعة الهداف الجابوني.

Image

وسجل أوبا الهدف الثالث في الدقيقة 55.

وللمباراة السادسة على التوالي في فيلودروم لم يستقبل مارسيليا أهدافا في الدوري الفرنسي كأفضل سجل له منذ 1998.

ولأول مرة يتفوق مارسيليا على ليون في 3 مباريات متتالية بالدوري الفرنسي.

وتعد تلك الخسارة الأكبر لليون من مارسيليا منذ 1994 وكانت بنفس النتيجة.

Image

الفوز رفع رصيد مارسيليا لـ 20 نقطة ارتقى بها للمركز الثامن.

بينما تذيل ليون الترتيب برصيد 7 نقاط بفارق 6 نقاط عن مراكز البقاء.

وتاريخيا لم ينج أي فريق في نهاية الموسم بالبقاء في الدوري الفرنسي بعدما حقق 7 نقاط من أول 14 جولة.

مارسيليا ليون الدوري الفرنسي
نرشح لكم
تين هاج: لدينا غرفة ملابس جيدة.. ورسالة إلى الصحافة مؤامرة على تين هاج؟ يونايتد ينتصر على تشيلسي في قمة مثيرة غاب رودري فخسر فريقه.. مانشستر سيتي يسقط أمام أستون فيلا ويهبط لرابع الدوري انتهت الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (1)-(0) مانشستر سيتي.. نهاية المباراة انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (2) - (1) تشيلسي.. انتصار الشياطين الحُمر كأس ألمانيا – ساربروكن يواصل مفاجآته ويقصي مرموش وفرانكفورت من دور الـ16 تشكيل مانشستر يونايتد – غياب راشفورد ضد تشيلسي. وليندلوف يجاور ماجواير تشكيل تشيلسي – بالمر ومودريك وسترلينج أساسيون ضد مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
تين هاج: لدينا غرفة ملابس جيدة.. ورسالة إلى الصحافة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كلوب يعلن إصابة ماتيب بقطع في الرباط الصليبي.. وموقف ماك أليستر 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
ليلة أوباميانج.. مارسيليا يزيد أوجاع ليون بثلاثية 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤامرة على تين هاج؟ يونايتد ينتصر على تشيلسي في قمة مثيرة 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - ثلاثي حراسة مرمى وأحمد الأحمر في قائمة الزمالك أمام الأهلي بالسوبر 3 ساعة | كرة يد
غاب رودري فخسر فريقه.. مانشستر سيتي يسقط أمام أستون فيلا ويهبط لرابع الدوري 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
المقاولون العرب يعلن خصم 150 ألف جنيه من اللاعبين 3 ساعة | الدوري المصري
عامر حسين: كأس العالم للأندية ربما يتسبب بتأجيل القمة.. وفكرة لنهائي كأس مصر 2023 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 في الجول يكشف ملامح قائمة الأهلي النهائية لـ كأس العالم للأندية 2023