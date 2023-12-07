ليلة أوباميانج.. مارسيليا يزيد أوجاع ليون بثلاثية

واصل ليون السقوط في الدوري الفرنسي وخسر من مارسيليا بنتيجة 3-0 في لقاء مؤجل من الجولة الـ 10.

وكانت المباراة تأجلت في وقت سابق بسبب إصابة فابيو جروسو المدير الفني لـ ليون في الوجه بعد رشق حافلة الفريق قبل المباراة في فيلودروم.

ورحل جروسو عن تدريب الفريق الأسبوع الماضي بسبب سوء النتائج حيث يتذيل ليون الترتيب، وعوضه بيير ساج بشكل مؤقت.

ولم ينتظر مارسيليا كثيرا، وفي الدقيقة 21 تقدم فيتينيا لأصحاب الأرض من صناعة أوباميانج.

وأضاف ميشيل موريو الهدف الثاني بعد 4 دقائق من صناعة الهداف الجابوني.

وسجل أوبا الهدف الثالث في الدقيقة 55.

وللمباراة السادسة على التوالي في فيلودروم لم يستقبل مارسيليا أهدافا في الدوري الفرنسي كأفضل سجل له منذ 1998.

ولأول مرة يتفوق مارسيليا على ليون في 3 مباريات متتالية بالدوري الفرنسي.

وتعد تلك الخسارة الأكبر لليون من مارسيليا منذ 1994 وكانت بنفس النتيجة.

الفوز رفع رصيد مارسيليا لـ 20 نقطة ارتقى بها للمركز الثامن.

بينما تذيل ليون الترتيب برصيد 7 نقاط بفارق 6 نقاط عن مراكز البقاء.

وتاريخيا لم ينج أي فريق في نهاية الموسم بالبقاء في الدوري الفرنسي بعدما حقق 7 نقاط من أول 14 جولة.

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