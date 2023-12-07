مؤامرة على تين هاج؟ يونايتد ينتصر على تشيلسي في قمة مثيرة

اختلف أداء مانشستر يونايتد ضد تشيلسي عن ذلك الذي قدمه أمام نيوكاسل وخرج بانتصار مثير أمام الفريق اللندني.

وانتصر يونايتد على تشيلسي مساء أمس الأربعاء بهدفين لهدف في ملعب أولد ترافورد في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

افتتح سكوت مكتوميناي أهداف المباراة في الدقيقة 19.

وأدرك كول بالمر التعادل لتشيلسي في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة 69 سجل مكتوميناي الهدف الثاني ليونايتد.

وشهدت المباراة إهدار برونو فيرنانديز لركلة جزاء تصدى لها روبرت سانشيز حارس تشيلسي في الدقيقة التاسعة.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد يونايتد لـ27 نقطة يحتل بهم المركز السادس بفارق الأهداف ولقاء أكثر من توتنام الذي يأتي خامسا.

فيما يبتعد يونايتد عن سيتي صاحب المركز الرابع بثلاث نقاط.

أما تشيلسي فتجمد رصيده عند 19 نقطة يحتل بهم المركز العاشر في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن برينتفورد.

وبدا أن يونايتد اختلف كليا عن المباراة الأخيرة بعدما انتشرت أنباء يوم الثلاثاء عن وجود مؤامرة من اللاعبين على مدربهم إريك تين هاج رغبة في رحيله.

وأوضحت الأنباء أن العديد من اللاعبين متحفظون على أسلوب تدريبات ولعب تين هاج بالإضافة للصفقات التي أجريت في الصيف.

ورد تين هاج على تلك الأنباء قائلا: "أنا واثق من دعم اللاعبين لي، لقد رأينا العودة في النتيجة ضد برينتفورد وبيرنلي وفولام، أظهر الفريق شخصية قوية في كل مباراة وأظهر اتحادنا".

وشدد "لا يمكن لعب كرة قدم عظيمة مثلما فعلنا مؤخرا بدون اتحاد".

ونجح يونايتد في مد سلسلة اللا هزيمة ضد تشيلسي في ملعب أولد ترافورد إلى 10 مباريات، إذ أن آخر انتصار للبلوز في مسرح الأحلام في الدوري يعود لعام 2013.

كما أن آخر انتصار لتشيلسي على يونايتد في الدوري يعود لعام 2017.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط هجومي من قبل يونايتد وسدد برونو كرة قوية مرت أعلى المرمى.

وسدد راسموس هويلوند كرة قوية تصدى لها روبرت سانشيز.

وحصل يونايتد على ركلة جزاء بداعي عرقلة إنزو فيرنانديز لأنتوني وعقب مشاهدة اللقطة عبر تقنية الفيديو.

لكن تصدى روبرت سانشيز لركلة الجزاء التي سددها برونو.

وكاد ميخايلو مودريك يسجل الهدف الأول لتشيلسي لكن القائم تصدى له.

وسدد إنزو فيرنانديز كرة قوية تصدى لها أندري أونانا.

وفي الدقيقة 19 سجل مكتوميناي الهدف الأول ليونايتد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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GOAL!!!!



Scott McTominay scores his fourth goal in eight Premier League matches to punish Nicolas Jackson giving the ball away!#beINPL #MUNCHE #MUFC #CFC pic.twitter.com/N9eD1iLVhc — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 6, 2023

وتصدى أونانا بعدها لانفراد من نيكولاس جاكسون.

وسدد مودريك كرة زاحفة مرت بجوار المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 45 أدرك بالمر التعادل لتشيلسي بتسديدة يسارية زاحفة.

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GOAL!!!



What a solo run and finish from Cole Palmer. Easily Chelsea's best player this season!#beINPL #CFC pic.twitter.com/i0k1NTUnBd — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 6, 2023

وطلب يونايتد الحصول على ركلة جزاء بداعي لمسة يد لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وفي الدقيقة 69 سجل مكتوميناي الهدف الثاني له ولفريقه برأسية بعد عرضية من أليخاندرو جارناتشو.

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GOAL!!!



Scott McTominay secures his highest ever goal tally in the Premier League with his fifth of the season!#beINPL #MUNCHE #MUFC #CFC pic.twitter.com/RidZjvdfAd — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 6, 2023

وأهدر مكتوميناي بعد دقائق فرصة الهدف الثالث بعدما فضل إرسال عرضية جاءت بعيدة بدلا من تسديد الكرة.

وأهدر بعدها جارناتشو انفرادا تاما بعدما تباطأ في تسديد الكرة.

وكاد تشيلسي يتعادل برأسية من أليخاندرو برويا لكن القائم تصدى له.

ضغط تشيلسي بحثا عن التعادل لكنه لم يستطع اختراق دفاع يونايتد ليفوز الشياطين الحُمر بالمباراة.