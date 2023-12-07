غاب رودري فخسر فريقه.. مانشستر سيتي يسقط أمام أستون فيلا ويهبط لرابع الدوري

الخميس، 07 ديسمبر 2023 - 00:17

كتب : FilGoal

ليون بايلي - أستون فيلا ضد مانشستر سيتي

واصل مانشستر سيتي تراجع نتائجه في مسابقة الدوري بخسارة أمام أستون فيلا.

وتغلب أستون فيلا على مانشستر سيتي بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.

وخسر مانشستر سيتي مباراته الثالثة في الدوري هذا الموسم، وشهدت المواجهات الثلاثة غياب رودري لاعب وسط الفريق.

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ونجح ليون بايلي لاعب أستون فيلا في تسجيل هدف اللقاء الوحيد بعد مهارة فردية رائعة في الدقيقة 74 ليسدد الكرة التي ارتطمت بدفاع مانشستر سيتي وسكنت الشباك.

وتراجع مانشستر سيتي في الترتيب إلى المركز الرابع برصيد 30 نقطة بعد تعرضه لثلاث هزائم وتعادل مثلهم.

وارتفع رصيد أستون فيلا إلى 32 نقطة في المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن الصدارة.

وشهد اللقاء سيطرة كبيرة من أستون فيلا على مجريات المباراة منذ بدايتها وسط تراجع غير اعتيادي من مانشستر سيتي.

وأهدر بايلي انفرادا في الدقيقة السادسة بعد تصدي رائع من إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي.

وتألق ديبو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا في الدقيقة العاشرة أمام رأسية إرلينج هالاند.

وراوغ بايلي بمهارة فردية في الدقيقة 22 وسدد كرة قوية وحولها إلى ركنية.

وسجل دوجلاس لويز في الدقيقة 46 برأسية رائعة داخل الشباك بعد عرضية لوكاس ديني ولكن تم إلغاء الهدف بسبب تخطي الكرة خط المرمى قبل الكرة العرضية.

وتفوق أستون فيلا بشكل كبير في الشوط الثاني منذ البداية وحتى حسم نقاط المباراة.

وسجل بايلي هدفا في الدقيقة 74 بعد مراوغة لاعبي سيتي وسدد لترتطم الكرة وتسكن شباك إيدرسون.

ويتعثر بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي لأول مرة في أربع مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي.

وتعادل مانشستر سيتي ثلاث مباريات متتالية قبل أن يخسر أمام أستون فيلا.

وتراجع مانشستر سيتي إلى المركز الرابع برصيد 30 نقطة وبفارق ست نقاط عن أرسنال المتصدر.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على لوتون يوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر.

بينما أستون فيلا يستضيف أرسنال يوم السبت ضمن منافسات نفس الجولة.

مانشستر سيتي أستون فيلا الدوري الإنجليزي
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