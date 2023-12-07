المقاولون العرب يعلن خصم 150 ألف جنيه من اللاعبين

قرر مجلس إدارة المقاولون العرب خصم 150 ألف جنيه من اللاعبين بسبب سوء النتائج.

وتعادل المقاولون العرب سلبيا مع الداخلية في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وجاء قرار النادي:

"قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح فرض عقوبات مالية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في ظل تراجع النتائج وآخرها التعادل مع الداخلية في الجولة الثامنة للدوري.

وقرر مجلس الإدارة خصم مبلغ 150 ألف جنيه من كل لاعب مع إيقاف المستحقات حتى تحسن النتائج".

ولأول مرة منذ موسم 2012-13 لا يحقق المقاولون العرب الفوز في أول 8 جولات بالدوري، وفي ذلك الموسم حقق الفريق أول فوز له بالمسابقة في الجولة العاشرة.

ويعد ذلك التعادل الأول بين الفريقين في الدوري منذ 2019 عندما تعادل 2-2ـ وهو التعادل السلبي الأول بينهما منذ 2017.

وظل المقاولون العرب في المركز 17 -قبل الأخير- برصيد 4 نقاط، وهو الفريق الوحيد الذي لم يحقق فوزا بالمسابقة حتى الآن.