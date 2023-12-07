عامر حسين: كأس العالم للأندية ربما يتسبب بتأجيل القمة.. وفكرة لنهائي كأس مصر 2023

الخميس، 07 ديسمبر 2023 - 00:04

كتب : FilGoal

عامر حسين

أوضح عامر حسين عضو اتحاد الكرة الموعد المتوقع لإقامة مباراة الزمالك والاتحاد، وكشف إمكانية تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري.

وتأجلت مباراة الزمالك والاتحاد بعد تعديل موعد مباراة الأبيض ضد ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

وقال عامر حسين عبر صدى البلد: "موعد مباراة الزمالك والاتحاد المؤجلة سيكون بعد أمم إفريقيا 2023".

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وأضاف "حددت أياما من كل شهر بعد أمم إفريقيا لإقامة المباريات المؤجلة".

وأشار إلى إمكانية تأجيل مباراة القمة قائلا: "مباراة القمة ربما تؤجل عن موعدها المحدد في فبراير المقبل حال وصول الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية والتي بسببها سيتم تأجيل مباراته ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا إلى فبراير 2024 بعد العودة من كأس أمم إفريقيا".

وفي حال فوز الأهلي على اتحاد جدة في الدور الثاني من كأس العالم للأندية ستتأجل مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في الجولة الرابعة من دوري الأبطال.

وإذا خسر الأهلي وودع مونديال الأندية سيتحدد موعدا جديدا للمباراة مع بطل الجزائر في الشهر الجاري.

وكان محددا إقامة المباراة يوم 15 فبراير من الجولة 10 من الدوري المصري.

وشدد "من الصعب إقامة نهائي كأس مصر 2023 في شهر يناير 2024 بدلا من مارس المقبل".

وكشف عامر حسين في وقت سابق عبر FilGoal.com إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين القطبين يوم 13 مارس 2024.

وتابع "هناك فكرة لإقامة نهائي كأس مصر 2023 في الإمارات في مارس بنفس الموعد في مصر".

وأوضح "حتى الآن لم يعتذر أي فريق عن عدم المشاركة في كأس الرابطة".

وأتم "بعد انتخابات الرئاسة سنحدد موعد قرعة كأس الرابطة، ومن يريد الاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة لابد أن يعلن قراره قبل إقامة القرعة، وفي حال الإعلان بعدها سيتعرض للغرامة".

ويعد سيراميكا كليوباترا بطل النسخة الثانية من كأس الرابطة.

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