قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 14:30

كتب : هاني العوضي أحمد شوقي صلاح

سيف الجزيري - الزمالك ضد الاتحاد

أعلنت رابطة الأندية المصرية تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا الخميس.

وأشارت الرابطة إلى ان المباراة قد تأجلت لأجل غير مسمى.

وياتي التأجيل بسبب موعد تغيير موعد مباراة الزمالك وساجرادا في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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وكان من المقرر أن يلعب الزمالك ضد ساجرادا يوم الأحد المقبل الموافق 10 ديسمبر على ملعب السلام ولكن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرر تقديم موعد المباراة لتقام السبت لأسباب تسويقية.

وتقام المباراة على استاد السلام نظرا لإغلاق استاد القاهرة لزرع البذور الشتوية.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في أول مباراتين بالكونفدرالية ضد أبو سليم الليبي وسوار الغيني، يبنما حقق ساجرادا الفوز على سوار وخسر من أبو سليم.

ويحتل الزمالك حتى الآن صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز السابع برصيد 12 نقطة.

الزمالك الاتحاد السكندري ساجرادا
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