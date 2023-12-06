الريدز نحو الصدارة.. ليفربول يتخطى شيفيلد يونايتد بثنائية

انتصر ليفربول على شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-0 في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي في الظهور الأول لكريس وايلد مدرب أصحاب الأرض عقب عودته لتدريب الفريق.

سجل للريدز: فيرجيل فان دايك ودومينيك سوبوسلاي.

ارتقى ليفربول للمركز الثاني برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال في انتظار نتيجة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا.

ووصل أرنولد في مباراة اليوم للمساهمة رقم 75 في جميع البطولات مع الريدز منذ ظهوره الأول مع ليفربول في أكتوبر 2016 ويسقبه فقط محمد صلاح بـ 129 مساهمة.





































التشكيل

واصل يورجن كلوب الاعتماد على كويمين كيلهير في حراسة مرمى ليفربول تعويضا لغياب أليسون المصاب.

وفي الهجوم تواجد الثلاثي لويس دياز ومحمد صلاح وكودي جاكبو.

وصف المباراة

4 دقائق فقط وسقط أليكسيس ماك أليستر مصابا بعد عرقلة من الخلف وتلقي العلاج لكن سرعان ما عاد لأرض الملعب.

وفي الدقيقة العاشرة أرسل لويس دياز عرضية من الجهة اليسرى قابلها صلاح بتسديدة على الطائر مرت أعلى العارضة.

وحاول صلاح بعد دقيقة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء خرجت لركنية.

وفي الدقيقة انفرد كاميرون أرشر لاعب شيفيلد وسدد كرة أبعدها الحارس ببراعة في الدقيقة 12.

وتصدى الحارس بثبات لرأسية إبراهيما كوناتيه بعد تمهيد من محمد صلاح.

وفي الدقيقة 37 أرسل أرنولد عرضية متقنة قابلها فان دايك بتسديدة على الطائر سكنت الشباك.

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وكاد أن يسجل الهولندي ثاني أهدافه في الموسم برأسية بعد ركنية أرنولد لكنها مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع أبد الحارس تسديدة قوية من ماك أليستر وحولها لركنية تاسعة للريدز لينتهي الشوط الأول بتفوق الريدز.

في الشوط الثاني أصيب ماك أليستر مجددا وواصل المباراة.

وتألق الحارس في التصدي لتسديدة صلاح على الطائر من ركنية أرنولد مانعا فرصة تكرار الهدف الأول في الدقيقة 56.

وبعد دقيقتين خرج ماك أليستر متأثرا بالإصابة وعوضه كورتيس جونز.

وفي الدقيقة 66 أجرى كلوب تغييرين بمشاركة هارفي إيليوت وداروين نونيز بدلا من لويس دياز ومحمد صلاح.

سيطرة ليفربول لم تشهد أي فرصة محققة على المرمى.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع استعاد دراوين الكرة وأرسل عرضية لسوبوسلاي الذي سدد كرة في الشباك مضيفا الهدف الثاني وإنهاء اللقاء.