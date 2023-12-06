خدمة في الجول - طرح تذاكر مباراة الزمالك وساجرادا في الكونفدرالية

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 22:46

كتب : FilGoal

جمهور الزمالك خلال لقاء سوار الغيني في الكونفدرالية

طرحت شركة تذكرتي تذاكر مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في دور المجموعات من الكونفدرالية 2023-24.

ويستعد الزمالك لمواجهة ضيفه الأنجولي يوم السبت 9 ديسمبر على استاد السلام في الجولة الثالثة من الكونفدرالية.

وتقام المباراة في استاد السلام نظرا لأعمال الصيانة في استاد القاهرة والتي تستمر لنهاية العام.

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وكان من المقرر أن يلعب الزمالك ضد ساجرادا يوم الأحد المقبل الموافق 10 ديسمبر على ملعب السلام ولكن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرر تقديم موعد المباراة لتقام السبت لأسباب تسويقية.

ويتصدر الزمالك ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ويليه أبو سليم الليبي وساجرادا برصيد 3 نقاط لكل فريق، ويتذيل سوار الغيني الترتيب بدون رصيد.

الزمالك تذكرتي ساجرادا الكونفدرالية
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