خدمة في الجول - طرح تذاكر مباراة الزمالك وساجرادا في الكونفدرالية

طرحت شركة تذكرتي تذاكر مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في دور المجموعات من الكونفدرالية 2023-24.

ويستعد الزمالك لمواجهة ضيفه الأنجولي يوم السبت 9 ديسمبر على استاد السلام في الجولة الثالثة من الكونفدرالية.

وتقام المباراة في استاد السلام نظرا لأعمال الصيانة في استاد القاهرة والتي تستمر لنهاية العام.

ويمكنك الحصول على التذاكر من هنــــــــــــــــــــــا.

فتح باب الحجز لمباراة 'نادي الزمالك و و نادي ساجرادا الأنجولى' فى كأس الكونفدرالية الإفريقية🏟️⚽️ للحجز يرجي زيارة https://t.co/aObWJ518XG لاستلام التذكرة و تذكرتي Fan ID https://t.co/HeReTRluP5 📞15355 pic.twitter.com/mHag7LD3Cd — Tazkarti (@Tazkarti) December 6, 2023

وكان من المقرر أن يلعب الزمالك ضد ساجرادا يوم الأحد المقبل الموافق 10 ديسمبر على ملعب السلام ولكن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرر تقديم موعد المباراة لتقام السبت لأسباب تسويقية.

ويتصدر الزمالك ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ويليه أبو سليم الليبي وساجرادا برصيد 3 نقاط لكل فريق، ويتذيل سوار الغيني الترتيب بدون رصيد.