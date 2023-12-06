مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (1)-(0) مانشستر سيتي.. جووووول بايلي
الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 22:02
كتب : FilGoal
يحل مانشستر سيتي ضيفا على أستون فيلا ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 30 نقطة بينما أستون فيلا رابعا بـ 29 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق74 جووووول بايلي يفتتح التسجيل
ق64 مراوغة من جون ماكين ولكن تسديدة بجوار قائم إيدرسون
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق46 هدف غير محتسب لدوجلاس لويز
ق22 تسديدة قوية من بايلي ولكن إيدرسون يتألق
ق10 مارتينيز يتألق أمام رأسية هالاند
ق6 بايلي يهدر انفرادا بتصدي رائع من إيدرسون
انطلاق المباراة
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