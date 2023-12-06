انتهت الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (1)-(0) مانشستر سيتي.. نهاية المباراة

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 22:02

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي ضد أستون فيلا

يحل مانشستر سيتي ضيفا على أستون فيلا ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 30 نقطة بينما أستون فيلا رابعا بـ 29 نقطة.

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نهاية المباراة

ق74 جووووول بايلي يفتتح التسجيل

ق64 مراوغة من جون ماكين ولكن تسديدة بجوار قائم إيدرسون

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46 هدف غير محتسب لدوجلاس لويز

ق22 تسديدة قوية من بايلي ولكن إيدرسون يتألق

ق10 مارتينيز يتألق أمام رأسية هالاند

ق6 بايلي يهدر انفرادا بتصدي رائع من إيدرسون

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي أستون فيلا الدوري الإنجليزي
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