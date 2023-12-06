مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (2) - (1) تشيلسي.. جووووووووول مكتوميناي

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 21:59

كتب : FilGoal

سكوت مكتوميناي - مانشستر يونايتد وتشيلسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومبارة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي التي تقام في ملعب أولد ترافورد في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق85: إنزو حاول تسديدة الكرة بالكعب لكنها مرت منه.

ق80: جارناتشو يهدر فرصة الهدف الثاني ليونايتد بعدما مرت التسديدة بجوار المرمى بقليل.

ق75: جارناتشو يهدر انفرادا تاما بعدما تباطأ في تسديد الكرة.

ق73: مكتوميناي يهدر انفرادا بعدما فضل إرسال عرضية بدلا من التسديد وجاءت بعيدة للغاية.

ق69: جووووووووووووول ثااااااان ليونايتد برأسية من مكتوميناي بعد عرضية من جارناتشو.

ق64: رأسية من مكتوميناي بعد ركلة ركنية لكن روبرت سانشيز تصدى له على مرتين.

ق62: مطالبات بركلة جزاء ليونايتد بداعي لمسة يد لكن الحكم والفيديو لا يحتسبان أي شيء.

ق61: تسديدة من أنتوني مرت لركلة ركنية.

ق55: تسديدة مقوسة من جارناتشو مرت بجوار المرمى.

ق49: رأسية من نيكولاس جاكسون مرت لخارج الملعب.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق45: 8 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق45: جووووووووول التعاااااادل لتشيلسي بتسديدة زاحفة من كول بالمر.

ق42: تسديدة من برونو فيرنانديز من ركلة حرة مرت لركلة ركنية.

ق36: تسديدة زاحفة من مودريك مرت بجوار المرمى بقليل.

ق33: أونانا يتصدى لانفراد من نيكولاس جاكسون.

ق32: رأسية من مكتوميناي تصدى لها سانشيز على مرتين.

ق25: سترلينج يطالب بركلة جزاء بداعي عرقلة ليندلوف له لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

ق19: جووووووووول أووووووول ليونايتد عن طريق مكتوميناي.

ق19: تسديدة من أنتوني مرت لركلة ركنية.

ق18: تسديدة قوية من إنزو فيرنانديز تصدى لها أونانا.

ق15: تسديدة من أنتوني من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها سانشيز.

ق12: القائم يحرم مودريك من هدف محقق.

ق9: روبرت سانشيز يتصدى لركلة الجزاء من برونو فيرنانديز.

ق8: ركلة جزاء ليونايتد بداعي عرقلة أنتوني.

ق8: الحكم يراجع الفيديو لاحتمالية وجود ركلة جزاء ليونايتد بداعي دهس إنزو لقدم أنتوني.

ق4: تسديدة من هويلوند تصدى لها روبرت سانشيز وحولها لركلة ركنية.

ق2: تسديدة من برونو فيرنانديز مرت أعلى المرمى.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد تشيلسي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
الريدز نحو الصدارة.. ليفربول يتخطى شيفيلد يونايتد بثنائية مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (1)-(0) مانشستر سيتي.. جووووول بايلي انتهت الدوري الإنجليزي - شيفيلد (0) (2) ليفربول.. فوز الريدز تشكيل مانشستر يونايتد – غياب راشفورد ضد تشيلسي. وليندلوف يجاور ماجواير تشكيل تشيلسي – بالمر ومودريك وسترلينج أساسيون ضد مانشستر يونايتد تشكيل مانشستر سيتي - ستونز يعوض غياب رودري ضد أستون فيلا تشكيل ليفربول – جوميز ظهير أيسر.. وجاكبو وصلاح ودياز يقودون الهجوم ضد شيفيلد قائمة مانشستر سيتي - دي بروين على رأس خيارات جوارديولا في كأس العالم للأندية 2023
أخر الأخبار
عامر حسين: كأس العالم للأندية ربما يتسبب بتأجيل القمة.. وفكرة لنهائي كأس مصر 2023 2 دقيقة | الدوري المصري
الريدز نحو الصدارة.. ليفربول يتخطى شيفيلد يونايتد بثنائية 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خدمة في الجول - طرح تذاكر مباراة الزمالك وساجرادا في الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
كرة يد - حميد خارج قائمة الأهلي أمام الزمالك في السوبر ساعة | رياضات أخرى
مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (1)-(0) مانشستر سيتي.. جووووول بايلي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (2) - (1) تشيلسي.. جووووووووول مكتوميناي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
Gaming - نسخ الـCD من Avatar: Frontiers of Pandora تحتاج إلى اتصال إنترنت 2 ساعة | Gamers
Gaming - دراسة تفسر عدم إصدار GTA 6 على الحاسب 2 ساعة | Gamers
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 في الجول يكشف ملامح قائمة الأهلي النهائية لـ كأس العالم للأندية 2023