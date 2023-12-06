مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (2) - (1) تشيلسي.. جووووووووول مكتوميناي
الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 21:59
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومبارة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي التي تقام في ملعب أولد ترافورد في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.
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ق85: إنزو حاول تسديدة الكرة بالكعب لكنها مرت منه.
ق80: جارناتشو يهدر فرصة الهدف الثاني ليونايتد بعدما مرت التسديدة بجوار المرمى بقليل.
ق75: جارناتشو يهدر انفرادا تاما بعدما تباطأ في تسديد الكرة.
ق73: مكتوميناي يهدر انفرادا بعدما فضل إرسال عرضية بدلا من التسديد وجاءت بعيدة للغاية.
ق69: جووووووووووووول ثااااااان ليونايتد برأسية من مكتوميناي بعد عرضية من جارناتشو.
ق64: رأسية من مكتوميناي بعد ركلة ركنية لكن روبرت سانشيز تصدى له على مرتين.
ق62: مطالبات بركلة جزاء ليونايتد بداعي لمسة يد لكن الحكم والفيديو لا يحتسبان أي شيء.
ق61: تسديدة من أنتوني مرت لركلة ركنية.
ق55: تسديدة مقوسة من جارناتشو مرت بجوار المرمى.
ق49: رأسية من نيكولاس جاكسون مرت لخارج الملعب.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ق45: 8 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.
ق45: جووووووووول التعاااااادل لتشيلسي بتسديدة زاحفة من كول بالمر.
ق42: تسديدة من برونو فيرنانديز من ركلة حرة مرت لركلة ركنية.
ق36: تسديدة زاحفة من مودريك مرت بجوار المرمى بقليل.
ق33: أونانا يتصدى لانفراد من نيكولاس جاكسون.
ق32: رأسية من مكتوميناي تصدى لها سانشيز على مرتين.
ق25: سترلينج يطالب بركلة جزاء بداعي عرقلة ليندلوف له لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.
ق19: جووووووووول أووووووول ليونايتد عن طريق مكتوميناي.
ق19: تسديدة من أنتوني مرت لركلة ركنية.
ق18: تسديدة قوية من إنزو فيرنانديز تصدى لها أونانا.
ق15: تسديدة من أنتوني من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها سانشيز.
ق12: القائم يحرم مودريك من هدف محقق.
ق9: روبرت سانشيز يتصدى لركلة الجزاء من برونو فيرنانديز.
ق8: ركلة جزاء ليونايتد بداعي عرقلة أنتوني.
ق8: الحكم يراجع الفيديو لاحتمالية وجود ركلة جزاء ليونايتد بداعي دهس إنزو لقدم أنتوني.
ق4: تسديدة من هويلوند تصدى لها روبرت سانشيز وحولها لركلة ركنية.
ق2: تسديدة من برونو فيرنانديز مرت أعلى المرمى.
انطلاق المباراة.