انتهت الدوري الإنجليزي - شيفيلد (0) (2) ليفربول.. فوز الريدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بـ31 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.

فيما يأتي شيفيلد في المركز الـ20 والأخير بخمس نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

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ق 90+4: جوووول سوبوسلاي يسجل الهدف الثاني

ق 66: خروج صلاح ولويس دياز ومشاركة كل من داروين وإيليوت

ق 59: خروج ماك أليستر بسبب الإصابة ومشاركة كورتيس جونز بدلا منه.

ق 56: الحارس يمنع فرصة صلاح بعد تسديدة على الطائر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: جووووول أووووول.. فان دايك يسجل الهدف الأول بعد ركنية متقنة من أرنولد

ق 24: تمهيد من صلاح برأسية لكن رأسية كوناتيه بسهولة في يد الحارس.

ق 12: كيليهير يتألق ويمنع انفرادا لأرتشر

ق 9: عرضية لويس دياز وتسديدة على الطائر تمر أعلى العارضة.

ق 5: إصابة قوية للاعب وسط ليفربول ماك أليستر بعد تدخل من الخلف على الكاحل

بداية اللقاء