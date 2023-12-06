تشكيل مانشستر يونايتد – غياب راشفورد ضد تشيلسي. وليندلوف يجاور ماجواير
الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 21:20
كتب : FilGoal
أعلن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لملاقاة تشيلسي اليوم الأربعاء في ملعب أولد ترافورد في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: أندري أونانا
في الدفاع: لوك شو- فيكتور ليندلوف- هاري ماجواير- ديوجو دالوت
في الوسط: سكوت مكتوميناي- برونو فيرنانديز- سفيان أمرابط
في الهجوم: أليخاندرو جارناتشو- راسموس هويلوند- أنتوني
ويغيب ماركوس راشفورد عن يونايتد الموسم الجاري للمرة الثانية بعد مواجهة فولام بعد قرار من تين هاج.
فيما غاب عن لقاء جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا بعد طرده ضد كوبنهاجن.
وخاض راشفورد الموسم الجاري 18 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع أربعة.
ويحتل يونايتد المركز السابع بـ24 نقطة، فيما يأتي تشيلسي عاشرا بـ19 نقطة.
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