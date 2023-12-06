تشكيل تشيلسي – بالمر ومودريك وسترلينج أساسيون ضد مانشستر يونايتد

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 21:17

كتب : FilGoal

كولويل - تشيلسي ضد برايتون

أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه لملاقاة مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء في ملعب أولد ترافورد في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز

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في الدفاع: مارك كوكوريا- تياجو سيلفا- أكسيل ديساسي- ليفي كولويل

في الوسط: موسيس كايسيدو- إنزو فيرنانديز- كول بالمر

في الهجوم: ميخايلو مودريك- نيكولاس جاكسون- رحيم سترلينج

وخلال آخر خمس مباريات في الدوري فاز تشيلسي مرتين على توتنام وبرايتون فيما خسر من برينتفورد ونيوكاسل وتعادل مع مانشستر سيتي.

ويحتل يونايتد المركز السابع بـ24 نقطة، فيما يأتي تشيلسي عاشرا بـ19 نقطة.

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