تشكيل مانشستر سيتي - ستونز يعوض غياب رودري ضد أستون فيلا

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 21:17

كتب : FilGoal

هالاند - ستونز - مانشستر سيتي

يعوض جون ستونز غياب رودري أمام أستون فيلا ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بريكو لويس في الوسط بجانب جون ستونز.

ويقود الثنائي إرلينج هالاند وخوليان ألفاريز الهجوم أمام أستون فيلا.

أخبار متعلقة:
قائمة مانشستر سيتي - دي بروين على رأس خيارات جوارديولا في كأس العالم للأندية 2023 الكشف عن محاولة مانشستر سيتي ضم ميسي قبل رحيله عن برشلونة.. وصاعقة روبينيو ويونايتد دوكو يتوج بجائزة أفضل لاعبي مانشستر سيتي في نوفمبر ريليفو: هالاند لن يجدد لـ مانشستر سيتي إلا بمعرفة ريال مدريد أولا

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش.

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياش – مانويل أكانجي – يوشكو جفارديول.

الوسط: جون ستونز – ريكو لويس – بيرناردو سيلفا.

الهجوم: فيل فودين – إرلينج هالاند – خوليان ألفاريز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 30 نقطة متفوقا بنقطة عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع.

وتعثر مانشستر سيتي في آخر ثلاث مباريات خاضهم الفريق في الدوري الإنجليزي.

بينما أستون فيلا تعادل في مباراته الأخيرة أمام بورنموث بالدوري.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي ستونز
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - شيفيلد (0) (0) ليفربول.. أوووه انفراد ضائع تشكيل مانشستر يونايتد – غياب راشفورد ضد تشيلسي. وليندلوف يجاور ماجواير تشكيل تشيلسي – بالمر ومودريك وسترلينج أساسيون ضد مانشستر يونايتد تشكيل ليفربول – جوميز ظهير أيسر.. وجاكبو وصلاح ودياز يقودون الهجوم ضد شيفيلد قائمة مانشستر سيتي - دي بروين على رأس خيارات جوارديولا في كأس العالم للأندية 2023 الكشف عن محاولة مانشستر سيتي ضم ميسي قبل رحيله عن برشلونة.. وصاعقة روبينيو ويونايتد تقرير: سيتي يتبع سياسة الوقاية خير من العلاج مع دوكو توتنام يمدد تعاقده مع فريزر فورستر
أخر الأخبار
كأس ألمانيا – ساربروكن يواصل مفاجآته ويقصي مرموش وفرانكفورت من دور الـ16 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - شيفيلد (0) (0) ليفربول.. أوووه انفراد ضائع 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر يونايتد – غياب راشفورد ضد تشيلسي. وليندلوف يجاور ماجواير 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ذئاب الجبل يكررون البداية السلبية.. تعادل المقاولون العرب مع الداخلية بدون أهداف 27 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل تشيلسي – بالمر ومودريك وسترلينج أساسيون ضد مانشستر يونايتد 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر سيتي - ستونز يعوض غياب رودري ضد أستون فيلا 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
للمرة الثانية.. نبيل معلول مديرا فنيا لـ الكويت الكويتي 54 دقيقة | الوطن العربي
تشكيل ليفربول – جوميز ظهير أيسر.. وجاكبو وصلاح ودياز يقودون الهجوم ضد شيفيلد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 في الجول يكشف ملامح قائمة الأهلي النهائية لـ كأس العالم للأندية 2023