تشكيل مانشستر سيتي - ستونز يعوض غياب رودري ضد أستون فيلا

يعوض جون ستونز غياب رودري أمام أستون فيلا ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بريكو لويس في الوسط بجانب جون ستونز.

ويقود الثنائي إرلينج هالاند وخوليان ألفاريز الهجوم أمام أستون فيلا.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش.

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياش – مانويل أكانجي – يوشكو جفارديول.

الوسط: جون ستونز – ريكو لويس – بيرناردو سيلفا.

الهجوم: فيل فودين – إرلينج هالاند – خوليان ألفاريز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 30 نقطة متفوقا بنقطة عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع.

وتعثر مانشستر سيتي في آخر ثلاث مباريات خاضهم الفريق في الدوري الإنجليزي.

بينما أستون فيلا تعادل في مباراته الأخيرة أمام بورنموث بالدوري.