تشكيل ليفربول – جوميز ظهير أيسر.. وجاكبو وصلاح ودياز يقودون الهجوم ضد شيفيلد

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لملاقاة شيفيلد يونايتد اليوم الأربعاء في ملعب براميل لين في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: كيفين كيليهير

في الدفاع: جو جوميز- فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتي- ترينت ألكسندر أرنولد

في الوسط: واتارو إندو- أليكسيس ماك أليستر- دومينيك سوبوسلاي

في الهجوم: لويس دياز- كودي جاكبو- محمد صلاح

ويحتل ليفربول المركز الثاني بـ31 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.

فيما يأتي شيفيلد في المركز الـ20 والأخير بخمس نقاط.