تشكيل ليفربول – جوميز ظهير أيسر.. وجاكبو وصلاح ودياز يقودون الهجوم ضد شيفيلد
الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 20:35
كتب : FilGoal
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لملاقاة شيفيلد يونايتد اليوم الأربعاء في ملعب براميل لين في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: كيفين كيليهير
في الدفاع: جو جوميز- فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتي- ترينت ألكسندر أرنولد
في الوسط: واتارو إندو- أليكسيس ماك أليستر- دومينيك سوبوسلاي
في الهجوم: لويس دياز- كودي جاكبو- محمد صلاح
ويحتل ليفربول المركز الثاني بـ31 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.
فيما يأتي شيفيلد في المركز الـ20 والأخير بخمس نقاط.
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