تشكيل ليفربول – جوميز ظهير أيسر.. وجاكبو وصلاح ودياز يقودون الهجوم ضد شيفيلد

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 20:35

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - فولام

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لملاقاة شيفيلد يونايتد اليوم الأربعاء في ملعب براميل لين في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: كيفين كيليهير

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في الدفاع: جو جوميز- فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتي- ترينت ألكسندر أرنولد

في الوسط: واتارو إندو- أليكسيس ماك أليستر- دومينيك سوبوسلاي

في الهجوم: لويس دياز- كودي جاكبو- محمد صلاح

ويحتل ليفربول المركز الثاني بـ31 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.

فيما يأتي شيفيلد في المركز الـ20 والأخير بخمس نقاط.

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