مران الأهلي – مشاركة محمد عبد المنعم في التدريبات الجماعية

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 20:31

كتب : حسام نور الدين

محمد عبد المنعم

شارك محمد عبد المنعم مدافع الأهلي في المران الجماعي لفريقه للمرة الأولى عقب إصابته قبل لقاء يانج أفريكانز الأخير.

وأصيب عبد المنعم في مران الأهلي في تنزانيا بالتواء في الكاحل وخضع لبرنامج تأهيلي في الأيام الماضية.

وشارك مدافع الأهلي في تدريبات الكرة اليوم الأربعاء.

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وواصل الأهلي استعدادا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء الجمعة، في دوري أبطال إفريقيا.

كما أدى اللاعبون تدريبات متنوعة وفقا لبرنامج الأحمال البدنية، إلى جانب الفقرات الخططية والفنية، بينما خاض حراس الفريق مرانا قويا تحت إشراف مدربهم ميشيل يانكون.

وأجرى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين في إطار التحضير المناسب للمباراة.

ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة بأربعة نقاط يليه بثلاث نقاط كل من ميدياما وشباب بلوزداد وأخيرا يانج أفريكانز بنقطة وحيدة.

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