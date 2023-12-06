قائمة مانشستر سيتي - دي بروين على رأس خيارات جوارديولا في كأس العالم للأندية 2023

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 20:04

كتب : FilGoal

فينسنت كومباني - كيفن دي بروين

تواجد كيفين دي بروين في قائمة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2023، رغم عدم تعافيه من الإصابة.

ويأتي ذلك رغم تصريحات بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الذي أعلن عودة نجمه البلجيكي في يناير المقبل.

وتبدأ منافسات كأس العالم للأندية يوم 12 ديسمبر الجاري وتنتهي في 22 ديسمبر.

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وجاء قائمة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2023:

حراسة المرمى: ستيفن أورتيجا – إيدرسون مورايش – سكوت كارسون.

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياز – جون ستونز – ناثان أكي – سيرخيو جوميز – يوشكو جفارديول – مانويل أكانجي – ريكو لويس.

الوسط: كالفين فيليبس – ماتيو كوفاشيتش – رودري – كيفين دي بروين – بيرناردو سيلفا – ماتيوش نونيز – فيل فودين.

الهجوم: إرلينج هالاند – جيريمي دوكو – خوليان ألفاريز – أوسكار بوب.

وسيكون ذلك الظهور الثالث لبيب جوارديولا في البطولة بعدما شارك في نسختي 2009 و2011 وحققهما مع برشلونة.

ويشارك سيتي لأول مرة في تاريخه بكأس العالم للأندية بعدما حقق لقب دوري أبطال أوروبا 2023 على حساب إنتر.

ويبدأ بطل أوروبا مشواره في نصف النهائي يوم 19 ديسمبر 2023 بمواجهة الفائز الفائز من مباراة ليون المكسيكي وأوروا ريد الياباني.

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