قائمة الأهلي - كما انفرد في الجول.. السولية وموديست بمونديال الأندية وغياب محسن وعبد القادر

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 20:04

كتب : FilGoal

الأهلي - كأس العالم للأندية 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قوائم الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023.

وكما انفرد FilGoal.com في وقت سابق شهدت قائمة الأهلي تواجد عمرو السولية وأنتوني موديست وغياب كل من أحمد عبد القادر وصلاح محسن وكريم وليد ومحمد كريستو. (تفاصيل)

وتبدأ البطولة يوم 12 ديسمبر الجاري وحتى 22 من الشهر ذاته بمشاركة بطل إفريقيا.

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ويواجه الأهلي يوم 15 من شهر ديسمبر الجاري الفريق الفائز من مواجهة أوكلاند سيتي واتحاد جدة السعودي.

وجاءت قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - خالد عبد الفتاح - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول - كريم الدبيس.

الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - مروان عطية - عمرو السولية - أحمد نبيل "كوكا" - محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - كريم فؤاد.

الهجوم: أنتوني موديست - محمود عبد المنعم "كهربا" - بيرسي تاو.

وبذلك يغيب عن القائمة كل من محمود متولي وأحمد عبد القادر وصلاح محسن وكريم وليد.

ويشارك الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي بكأس العالم للأندية.

ويمكن للأهلي تغيير أي لاعب قبل خوض أول مباراة له في البطولة بـ 24 ساعة حال تعرضه لإصابة قوية أو المرض بحسب لوائح البطولة.

وفي حال فوز الأهلي سيلتقي مع فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية يوم 18 ديسمبر في نصف النهائي.

يذكر أن مباراة المركز الخامس ألغيت من البطولة بدءا من النسخة الماضية.

ويشارك الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه بكأس العالم للأندية وللمرة الرابعة على التوالي.

ويعد المركز الثالث الأفضل في مشوار الأهلي بتاريخ البطولة حيث حققه 3 مرات في 2006 و2020 و2021.

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