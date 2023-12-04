في الجول يكشف ملامح قائمة الأهلي النهائية لـ كأس العالم للأندية 2023

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 - 00:53

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

يرسل الأهلي قائمته النهائية للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023 خلال ساعات، والمقرر إقامتها في السعودية.

وتبدأ البطولة يوم 12 ديسمبر الجاري وحتى 22 من الشهر ذاته بمشاركة بطل إفريقيا.

وينتظر الأهلي في الدور الثاني الفائز من لقاء الافتتاح بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي.

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وتضم القائمة النهائية 23 لاعبا من كل فريق لابد أن تضم 3 حراس مرمى.

FilGoal.com يكشف لكم ملامح قائمة الأهلي النهائية في كأس العالم للأندية 2023.

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - خالد عبد الفتاح - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول - كريم الدبيس.

الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - مروان عطية - عمرو السولية - أحمد نبيل "كوكا" - محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - كريم فؤاد.

الهجوم: أنتوني موديست - محمود عبد المنعم "كهربا" - بيرسي تاو.

المرشحون للخروج من القائمة: محمود متولي - أحمد عبد القادر - صلاح محسن - محمد الضاوي "كريستو" وكريم وليد.

وحسبما علم FilGoal.com من الوارد دخول صلاح محسن للقائمة على حساب السولية، أو أحمد عبدالقادر على أي لاعب آخر.

ويمكن للأهلي تغيير أي لاعب قبل خوض أول مباراة له في البطولة بـ 24 ساعة حال تعرضه لإصابة قوية أو المرض بحسب لوائح البطولة.

وستكون أول مباراة للأهلي يوم 15 ديسمبر مع الفائز من لقاء الاتحاد وأوكلاند سيتي.

وفي حال فوز الأهلي سيلتقي مع فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية يوم 18 ديسمبر في نصف النهائي.

يذكر أن مباراة المركز الخامس ألغيت من البطولة بدءا من النسخة الماضية.

ويشارك الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه بكأس العالم للأندية وللمرة الرابعة على التوالي.

ويعد المركز الثالث الأفضل في مشوار الأهلي بتاريخ البطولة حيث حققه 3 مرات في 2006 و2020 و2021.

الأهلي كأس العالم للأندية
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