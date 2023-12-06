مران الزمالك – عودة أوباما وعبد الشافي.. وحضور أحمد سليمان

عاد يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمد عبد الشافي لاعبي الزمالك للمشاركة في مران الفريق الجماعي الذي أقيم اليوم الأربعاء عقب شفائهما من الإصابة.

وكان أوباما يعاني من كدمة في العضلة الأمامية، فيما تعرض عبد الشافي لإرهاق عضلي.

وشهد المران حضور أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة لدعم اللاعبين قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية.

ووضع الجهاز الفني برنامجا تأهيليا للاعبين إلى جانب خوض تدريبات بدنية بالكرة.

وعقد معتمد جمال المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين شرح من خلالها ما يريد تنفيذه في المران وفي مباراة ساجرادا.

ويستعد الزمالك للقاء ساجرادا السبت المقبل في ثالث جولات الكونفدرالية.

ويتصدر الزمالك المجموعة الثانية بست نقاط يليه أبو سليم بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن ساجرادا ثم سوار كويا بدون أي نقطة.