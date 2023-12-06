حافلات مجانية لجماهير الأهلي للقاء بلوزداد في برج العرب

أعلن الأهلي اليوم الأربعاء تنظيم رحلات مجانية لجماهيره للذهاب إلى الإسكندرية لحضور لقاء الفريق أمام شباب بلوزداد.

ويواجه الأهلي منافسه بلوزداد الجمعة المقبلة في ملعب برج العرب في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ تجمع الجماهير في الساعة الحادية عشرة صباح الجمعة أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، على أن تتحرك الحافلات إلى الإسكندرية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

ويُطلب من كل مشجع اصطحاب تذكرة المباراة وبطاقة "فان أي دي" الخاصة به، كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة بأربعة نقاط يليه بثلاث نقاط كل من ميدياما وشباب بلوزداد وأخيرا يانج أفريكانز بنقطة وحيدة.