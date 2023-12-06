الكشف عن محاولة مانشستر سيتي ضم ميسي قبل رحيله عن برشلونة.. وصاعقة روبينيو ويونايتد

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 18:53

كتب : FilGoal

روبينيو - مانشستر سيتي

مانشستر سيتي ميسي روبينيو مارك هيوز
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