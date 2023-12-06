كاف يعلن طاقم تحكيم كيني لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري الأبطال

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" النادي الأهلي بتعيين طاقم تحكيم كيني بقيادة بيتر كاماكو لإدارة مواجهة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري.

ويستضيف الأهلي فريق شباب بلوزداد الجزائري في تمام السادسة مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء طاقم التحكيم كالآتي:

حكم ساحة: بيتر وايرو كاماكو

مساعد أول: جيلبرت شيريوت

مساعد ثاني: سيتفان يامبي

حكم رابع: نياجراوا ديكنز

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد على ملعب برج العرب.

ويخضع استاد القاهرة لأعمال تجديد الأرضية من أجل وضع البذرة الشتوية حسبما صرّح وليد عبد الوهاب مدير هيئة استاد القاهرة من قبل خلال الشهر الجاري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط عقب مرور جولتين.

بينما يتساوى ميدياما وشباب بلوزداد في المركزين الثاني والثالث برصيد 3 نقاط لكل منهما.

وتغلب الأهلي على ميدياما الغاني في المباراة الافتتاحية بثلاثة أهداف دون مقابل.

بينما تعادل أمام يانج أفريكانز في تنزانيا بهدف لكل منهما.