مباشر مرتبط السلة - الأهلي (46)-(34) سموحة.. الفترة الثالثة

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 18:36

كتب : محمد سمير

الأهلي ضد سموحة - كرة سلة

يلعب فريق الأهلي ضد سموحة في ذهاب مواجهات الكبار لنهائي دوري مرتبط رجال السلة.

وتغلب فريق مرتبط الأهلي على سموحة بنتيجة 78-74 في مباراة الذهاب.

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ق7:07 صحوة من الفريق السكندري والفارق يتقلص إلى 46-34

الفترة الثالثة

ق00:00 نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 44-25

ق2:00 سموحة يحاول تقليص الفارق بثلاثية والنتيجة 41-25

ق5:00 الأهلي يوسع الفارق والنتيجة 35-13

الفترة الأولى

ق0:00 ثنائية في الثواني الأخيرة للأهلي والتقدم مستمر 25-11

ق3:00 تفوق الأهلي متسمر والنتيجة 22-6 بعد 4 ثلاثيات متتالية

ق6:30 تفوق للأهلي في البداية والنتيجة 9-2

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

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