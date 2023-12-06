كرة سلة - قبل مواجهة الكبار.. مرتبط الأهلي يهزم سموحة

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 18:30

كتب : محمد سمير

محمد طارق خيري - الأهلي ضد سموحة كرة سلة

نجح فريق الأهلي تحت 18 عاما في تحقيق الفوز على سموحة في ذهاب نهائي دوري المرتبط للرجال.

وتغلب مرتبط الأهلي على سموحة بنتيجة 78-74 في مباراة مثيرة لم يتم حسمها إلى في الثواني الأخيرة.

ويلعب بعد قليل فريقا الأهلي وسموحة للكبار منافسات ذهاب نهائي دوري المرتبط والمقام على صالة حسن مصطفى.

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وكان سموحة متفوقا في الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة 32-28.

قبل أن يعود مرتبط الأهلي في الشوط الثاني ويحقق الانتصار بنتيجة 78-74.

حالات التتويج باللقب:

- الفريق الذي يفوز بمباراتي الكبار يتوج باللقب بغض النظر عن مواجهتي المرتبط.

- الفريق الذي يحقق الفوز بمباراة واحدة في مواجهات الكبار مع الانتصار في مباراتي المرتبط يتوج باللقب.

- في حال فاز كل فريق بمباراة في المرتبط وأخرى في الكبار وخسارة الأخرى، تقام مباراة فاصلة.

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