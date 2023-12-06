كرة سلة - قبل مواجهة الكبار.. مرتبط الأهلي يهزم سموحة

نجح فريق الأهلي تحت 18 عاما في تحقيق الفوز على سموحة في ذهاب نهائي دوري المرتبط للرجال.

وتغلب مرتبط الأهلي على سموحة بنتيجة 78-74 في مباراة مثيرة لم يتم حسمها إلى في الثواني الأخيرة.

ويلعب بعد قليل فريقا الأهلي وسموحة للكبار منافسات ذهاب نهائي دوري المرتبط والمقام على صالة حسن مصطفى.

وكان سموحة متفوقا في الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة 32-28.

قبل أن يعود مرتبط الأهلي في الشوط الثاني ويحقق الانتصار بنتيجة 78-74.

حالات التتويج باللقب:

- الفريق الذي يفوز بمباراتي الكبار يتوج باللقب بغض النظر عن مواجهتي المرتبط.

- الفريق الذي يحقق الفوز بمباراة واحدة في مواجهات الكبار مع الانتصار في مباراتي المرتبط يتوج باللقب.

- في حال فاز كل فريق بمباراة في المرتبط وأخرى في الكبار وخسارة الأخرى، تقام مباراة فاصلة.