معسكر خاص للاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسية لـ منتخب الشباب

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 18:09

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب

استقر وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب إقامة معسكر خاص للاعبين المحترفين بالخارج ومزدوجي الجنسية في القاهرة.

وتقرر إقامة المعسكر في القاهرة خلال الفترة من 20 إلى 25 ديسمبر الجاري.

ويأتي ذلك من أجل اختبارهم ومشاهدتهم عن قرب واختيار الأفضل لتمثيل منتخب مصر.

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ويقام المعسكر لأول مرة من نوعه في إطار خطة الجهاز الفني لمنتخب الشباب للبحث عن أفضل العناصر في الداخل والخارج لتدعيم منتخب الشباب.

ويعتبر منتخب الشباب هو نواة المنتخب الأول في المرحلة المقبلة.

وكان منتخب الشباب قد أقام معسكرا مفتوحا يوم الخميس الماضي.

وقسم الجهاز الفني للمنتخب اللاعبين المتواجدين علي 4 فرق، وتم عمل تقسيمتين بين كل فريقين بصورة مستقلة لمدة ساعة.

واستدعي الجهاز الفني 50 لاعبا للمعسكر يمثلون أندية الاهلي والزمالك وزد والمصري والداخلية وسيراميكا كليوباترا وسموحة والإسماعيلي والاتحاد السكندري وإنبي وطلائع الجيش وفاركو والمقاولون العرب والمنيا وبترول أسيوط والمصرية للاتصالات والانتاج الحربي وديروط والمدينة المنورة و بني سويف ووادي دجلة والمنصورة وبورتو السويس.

وسبق واستدعي الجهاز الفني لمنتخب الشباب 85 لاعبا لمشاهدتهم على الطبيعة والحكم عليهم عن قرب لانتقاء أفضل العناصر.

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