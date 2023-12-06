تعيين أحمد إمتياز لإدارة مواجهة اتحاد العاصمة ضد مودرن فيوتشر في الكونفدرالية

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 18:00

كتب : FilGoal

الزمالك - مودرن فيوتشر

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نادي مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة اتحاد العاصمة في الكونفدرالية.

ويحل فيوتشر ضيفا على الفريق الجزائري يوم الأحد المقبل على ملعب عمر حمادي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة.

وجاء طاقم التحكيم كالآتي:

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حكم ساحة: أحمد إمتياز من موريشيوس

مساعد أول: سوليماني أملديني من جزر القمر

مساعد ثاني: وجان مارك من موريشيوس

حكم رابع: جنيش شوتوري من موريشيوس

مراقب المباراة: الغيني مامادي ديوماندي

وتطير بعثة فيوتشر إلى الجزائر صباح يوم الجمعة استعدادا لخوض المواجهة.

ويخوض الفريق تدريبه الأول مساء نفس يوم الوصول.

ويتقاسم فريقا اتحاد العاصمة ومودرن فيوتشر صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط لكل منهما عقب مرور جولتين.

الكونفدرالية اتحاد العاصمة فيوتشر
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