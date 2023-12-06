تقرير: سيتي يتبع سياسة الوقاية خير من العلاج مع دوكو

سيطبق الطاقم الطبي بنادي مانشستر سيتي سياسة الوقاية خير من العلاج مع لاعبه البلجيكي جيريمي دوكو.

دوكو أصيب خلال لقاء توتنام الأخير وتحوم الشكوك حول مشاركته أمام أستون فيلا يوم الأربعاء.

وذكرت شبكة HNL البلجيكية أن بيب جوارديولا قد لا يدفع بدوكو أمام أستون فيلا خوفا من تفاقم إصابته.

وذلك رغم أن جوارديولا قال للصحفيين يوم الثلاثاء إنه سيحسم موقف دوكو من المشاركة قبل ساعات من اللقاء بعد معرفة مدى تعافيه.

وأوضح التقرير أن الطاقم الطبي يتمنى ألا يعتمد بيب على اللاعب أمام الفيلانز من أجل تطبيق سياسة الوقاية خير من العلاج.

وحصد البلجيكي جيريمي دوكو جائزة أفضل لاعب في مانشستر سيتي لشهر نوفمبر.

وحصل الجناح البلجيكي على ضعف عدد الأصوات التي حصدها أقرب منافسيه على الجائزة، فيل فودين.

بينما احتل إيرلينج هالاند المركز الثالث في التصويت.

وشهد شهر نوفمبر، تقديم دوكو لمباراة رائعة ضد بورنموث، حيث أصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسهم في تسجيل 5 أهداف بمباراة واحدة (أربع تمريرات حاسمة وهدف).

فيما شهدت مباراة ليفربول تحقيقه لأعلى معدل مراوغات في الدوري الإنجليزي.

وكان رودري قد حصد جائزة أفضل لاعب في مانشستر سيتي عن شهر أغسطس.

ثم توج جوليان ألفاريز بجائزة شهر سبتمبر.

قبل أن يقتنص إرلينج هالاند جائزة الأفضل خلال أكتوبر.

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