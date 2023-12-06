عبد الله السعيد ينضم لبعثة بيراميدز استعدادا لمواجهة صنداونز

أعلن نادي بيراميدز انضمام عبد الله السعيد لبعثة الفريق المتواجدة في جنوب إفريقيا.

ويستعد بيراميدز لمواجهة ماميلودي صنداونز في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

السعيد كان قد غاب عن المواجهة الماضية ضد نواذيبو الموريتاني بسبب الإصابة.

وخسر بيراميدز في الجولة الماضية ضد نواذيبو خارج ملعبه بهدفين دون مقابل.

وكان وليد الكرتي أيضا قد انضم لبعثة بيراميدز خلال الأيام الماضية بعد تعافيه من الإصابة التي غاب بسببها عن مواجهة نواذيبو أيضا.

ويقع بيراميدز في المجموعة برفقة ماميلودي صنداونز ونواذيبو ومازيمبي.

ويمتلك كل فريق في المجموعة ثلاث نقاط بعد فوز كل منهم بمباراة وخسارة الأخرى.