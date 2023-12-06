تقرير تونسي: الغيابات تضرب الترجي أمام بترو أتليتكو

يعاني نادي الترجي التونسي من عدة غيابات قبل خوض المواجهة المرتقبة امام بترو أتليتكو الأنجولي.

ويستضيف الترجي مناسفه بترو أتليتكو يوم السبت على ملعب حمادي العقربي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وبحسب صحيفة "الشروق" التونسية، فإن الترجي يعاني من غياب زكرياء العايب وأسامة بوقرة ويوسف أومارو بسبب الإصابة.

كما أوضح التقرير أن الشكوك تحوم حول جاهزية رودريجو رودريجيز مهاجم الفريق لخوض المباراة.

ويحاول الترجي استعادة الانتصارات أمام بترو أتليتكو بعدما خسر في الجولة الماضية على يد الهلال السوداني.

ويأتي ترتيب المجموعة الثالثة كالتالي:

بترو أتلتيكو 6 نقاط

الهلال السوداني 3 نقاط

الترجي 3 نقاط

النجم الساحلي 0 نقاط.