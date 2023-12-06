تعديل موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 14:10

كتب : أحمد شوقي صلاح

سيف الجزيري - الزمالك - سوار

أعلن نادي الزمالك تلقيه إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتعديل موعد مباراته مع ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأشار الزمالك إلى أن المباراة ستقام يوم السبت 9 ديسمبر في تمام الساعة السادسة مساء بدلا من الأحد.

جاء تعديل موعد المباراة لأسباب تسويقية تخص كاف.

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ياتي الموعد الجديد على بعد يومين من موعد مباراة الزمالك مع الاتحاد السكندري في الدوري والمقرر لها غدا الخميس.

وتقام المباراة على استاد السلام نظرا لإغلاق استاد القاهرة لزرع البذور الشتوية.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في أول مباراتين بالكونفدرالية ضد أبو سليم الليبي وسوار الغيني، يبنما حقق ساجرادا الفوز على سوار وخسر من أبو سليم.

ويحتل الزمالك حتى الآن صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.

الزمالك كأس الكونفدرالية الإفريقية ساجرادا
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