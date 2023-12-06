توتنام يمدد تعاقده مع فريزر فورستر
الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 13:30
كتب : FilGoal
أعلن نادي توتنام تمديد تعاقده مع حارس مرماه الإنجليزي فريزر فورستر.
فريزر فورستر
النادي : توتنام هوتسبر
وأشار توتنام إلى أن فورستر قد وقع على عقد جديد حتى 2025 وينتهي بنهاية الموسم المقبل.
وقال فورتسر عبر موقع توتنام عقب تمديد تعاقده: "منذ اللحظة الأولى التي وصلت فيها إلى هنا أحببت هذا النادي، لدينا قائمة قوية وسعيد بتمديد تعاقدي".
وانضم صاحب الـ 35 عاما لتوتنام قادما من ساوثامبتون في بداية الموسم الماضي.
ويلعب فورستر دور الحارس الثاني في توتنام منذ انتقاله للفريق في البداية كبديل لهوجو لوريس ثم بديلا لجويليرمو فيكاريو في الموسم الحالي.
وشارك فورستر في مباراة واحدة منذ بداية الموسم الحالي مع توتنام كانت قد فولام في كأس الرابطة وانتهت بخسارة فريقه بركلات الترجيح.
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