توتنام يمدد تعاقده مع فريزر فورستر

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 13:30

كتب : FilGoal

فراسر فورستر

أعلن نادي توتنام تمديد تعاقده مع حارس مرماه الإنجليزي فريزر فورستر.

فريزر فورستر

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وأشار توتنام إلى أن فورستر قد وقع على عقد جديد حتى 2025 وينتهي بنهاية الموسم المقبل.

May be an image of 1 person, playing football and text

أخبار متعلقة:
السعودية تطلق ميزة إصدار التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر كأس العالم للأندية بيلد: بايرن يتوصل لاتفاق لضم قاهر برشلونة تقرير: كيروش اقترب من الرحيل عن تدريب قطر.. ومدرب إسباني يخلفه مدرب نيوكاسل يوضح موقف ناديه من ضم دي خيا

وقال فورتسر عبر موقع توتنام عقب تمديد تعاقده: "منذ اللحظة الأولى التي وصلت فيها إلى هنا أحببت هذا النادي، لدينا قائمة قوية وسعيد بتمديد تعاقدي".

وانضم صاحب الـ 35 عاما لتوتنام قادما من ساوثامبتون في بداية الموسم الماضي.

ويلعب فورستر دور الحارس الثاني في توتنام منذ انتقاله للفريق في البداية كبديل لهوجو لوريس ثم بديلا لجويليرمو فيكاريو في الموسم الحالي.

وشارك فورستر في مباراة واحدة منذ بداية الموسم الحالي مع توتنام كانت قد فولام في كأس الرابطة وانتهت بخسارة فريقه بركلات الترجيح.

توتنام فريزر فورستر
نرشح لكم
مدرب نيوكاسل يوضح موقف ناديه من ضم دي خيا أرتيتا: أشكر لوتون على الأجواء التي صنعوها.. وتومياسو سيغيب لفترة 3 أرقام تاريخية تنتظر صلاح أمام شيفيلد مواعيد مباريات الأربعاء 6 ديسمبر.. مواجهات نارية في إنجلترا.. والدوري المصري ديكلان رايس يشرح كيفية تسجيله لهدفه القاتل ضد لوتون انحلت العقدة.. رأسية قاتلة تقود أرسنال لأول فوز على ملعب لوتون بعد 10 زيارات انتهت الدوري الإنجليزي - لوتون (3)-(4) أرسنال تشكيل أرسنال – النني على مقاعد البدلاء ضد لوتون.. وخيسوس أساسي
أخر الأخبار
قبل مشاركته في مونديال الأندية.. حامل لقب دوري أبطال آسيا يخسر لقبه 9 دقيقة | آسيا
إقالة كيروش من تدريب منتخب قطر 35 دقيقة | الوطن العربي
Gaming - مقدمة من EA FC24.. كين وساني ضمن المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
كويز في الجول - اختبر معلوماتك عن الفرق التي لعب لها هؤلاء النجوم 46 دقيقة | كويز في الجول
عبد الله السعيد ينضم لبعثة بيراميدز استعدادا لمواجهة صنداونز ساعة | الكرة الإفريقية
تقرير تونسي: الغيابات تضرب الترجي أمام بترو أتليتكو ساعة | الكرة الإفريقية
ماركا: مودريتش جاهز للمشاركة أمام بيتيس ساعة | الدوري الإسباني
قاهر برشلونة إلى البافاري.. بايرن يعلن ضم جناح غرناطة ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 2 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 3 في الجول يكشف ملامح قائمة الأهلي النهائية لـ كأس العالم للأندية 2023 4 الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر