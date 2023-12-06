مدرب نيوكاسل يوضح موقف ناديه من ضم دي خيا

أوضح إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد موقف ناديه من إمكانية ضم ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق.

وتردد اسم دي خيا لتعويض غياب نك بوب المصاب.

وقال إيدي هاو في مؤتمر صحفي: "ضم ديفيد دي خيا؟ لقد رأيت الكثير من عناوين الأخبار المتعلقة بحراس المرمى واللاعبين الآخرين. لم نستفسر عن ضم أي لاعب، إنها فرصة لحراس المرمى الآخرين لإظهار أهميتهم".

وأضاف "نحن نؤمن بمارتن دوبرافكا حقا. حارس مرمى من الطراز الرفيع".

وتابع "نك بوب سيخضع لعملية جراحية. سيستغرق الأمر حوالي أربعة أشهر. كنا نخشى الأسوأ".

وأكمل "بوب يملك فرصة المشاركة في يورو 2024 الصيف المقبل، وهو مصمم على العودة بشكل أفضل".

وكان بوب قد تعرض للإصابة خلال مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، وكشفت صحيفة تيليجراف أن إصابة بوب في الكتف ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين أربعة إلى خمسة أشهر.

أما صحيفة ديلي ميل فكشفت فـ وفقا لمصادرها، أن نادي نيوكاسل يدرس بالفعل التعاقد مع دي خيا في صفقة انتقال حر.

ومنذ رحيل دي خيا عن مانشستر يونايتد قبل انطلاق الموسم الجاري، لم ينتقل إلى أي فريق آخر.

وأشار التقرير إلى أن خطوة واحدة تفصل دي خيا عن الانتقال إلى نيوكاسل يونايتد وهي الموافقة على تخفيض راتبه.

وكان دي خيا يتقاضى 375 ألف جنيه استرليني أسبوعيا خلال عقده الأخير مع مانشستر يونايتد.

وخاض نك بوب 20 مباراة مع نيوكاسل هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وحافظ بوب على نظافة شباكه في 8 مواجهات بينما استقبلت شباكه 19 هدفا.

ويلعب نيوكاسل أمام إيفرتون يوم الخميس ضمن منافسات الدوري الإنجليزي قبل أن يواجه توتنام يوم الأحد.

بينما الأربعاء 13 ديسمبر يختتم نيوكاسل مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بمواجهة مرتقبة ضد ميلان.

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