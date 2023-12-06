حفل غنائي لمهاجم النصر السعودي في موسم الرياض

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 11:59

كتب : FilGoal

أندرسون تاليسكا

أعلن البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر السعودي عن إقامة حفل غنائي له ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأوضح تاليسكا عبر حسابه الشخصي على تويتر أن حفله سيقام يوم الجمعة 15 ديسمبر الجاري.

وقال "يلا ساوند ستورم.. انتظركم يوم 15 ديسمبر في البيج بيست.. حياكم الله".

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الحفل سيقام بعد 4 أيام من مباراة النصر ضد الشباب في ربع نهائي الكأس.

وقبل أسبوع من مباراة العالمي ضد الاتفاق في الدوري السعودي.

يذكر أن تاليسكا يمارس هواية غناء الراب في البرازيل، وله اسم فني وهو سبارك.

وكان قد أصدر ألبوما غنائيا في 2022 وله عدة أغنيات منفردة.

تاليسكا الذي انضم للنصر في صيف 2021، شارك في 77 مباراة مع الفريق بمختلف المسابقات

وسجل تاليسكا بقميص النصر 60 هدفا، وصنع 8.

النصر السعودي أندرسون تاليسكا
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