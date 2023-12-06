حفل غنائي لمهاجم النصر السعودي في موسم الرياض

أعلن البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر السعودي عن إقامة حفل غنائي له ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأوضح تاليسكا عبر حسابه الشخصي على تويتر أن حفله سيقام يوم الجمعة 15 ديسمبر الجاري.

وقال "يلا ساوند ستورم.. انتظركم يوم 15 ديسمبر في البيج بيست.. حياكم الله".

الحفل سيقام بعد 4 أيام من مباراة النصر ضد الشباب في ربع نهائي الكأس.

وقبل أسبوع من مباراة العالمي ضد الاتفاق في الدوري السعودي.

: يلا #ساوندستورم انتظركم يوم 15ديسمبر في البيج بيست حياكم الله وهذا كود خصم لكم : TAL15 @mdlbeast.soundstorm @mdlbeast pic.twitter.com/K9XvYPyar5 — Andersontalisca (@talisca_aa) December 6, 2023

يذكر أن تاليسكا يمارس هواية غناء الراب في البرازيل، وله اسم فني وهو سبارك.

وكان قد أصدر ألبوما غنائيا في 2022 وله عدة أغنيات منفردة.

تاليسكا الذي انضم للنصر في صيف 2021، شارك في 77 مباراة مع الفريق بمختلف المسابقات

وسجل تاليسكا بقميص النصر 60 هدفا، وصنع 8.

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