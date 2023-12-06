أرتيتا: أشكر لوتون على الأجواء التي صنعوها.. وتومياسو سيغيب لفترة

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 11:53

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

كشف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن تعرض تاكاهيرو تومياسو لاعب الفريق لإصابة ستبعده لفترة طويلة.

وحقق أرسنال فوزا قاتلا على لوتون تاون خارج ملعبه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أجرينا أشعة على تومياسو والأخبار لم تكن جيدة، هو يعاني من إصابة في العضلة الضامة وسيغيب لفترة".

أخبار متعلقة:
3 أرقام تاريخية تنتظر صلاح أمام شيفيلد سكاي: فرانكفورت يتعاقد مع مهاجم نيجيري لتعويض رحيل كولو مواني عماد النحاس مدربا لـ التحدي الليبي دوري المحترفين - حصاد الجولة11.. 3 استقالات وصراع ناري على الصدارة

وتابع "كاي هافيرتز من جديد قدم أفضل مباراة له، هو يتحسن ويتحسن وما نحتاجه هو تحسن اللاعبين وتقديم مستوى أفضل من مستواهم الطبيعي".

وواصل "جابرييل جيسوس كان رائعا وسبب الكثير من المشاكل لهم وشكل تهديدا مستمرا، لقد سجل هدفا وتدخل في الكثير من الخطورة وأعتقد أننا نحصل على أفضل ما لديه".

وشدد "استمتعت كثيرا بالمباراة وخصوصا نهايتها والشيء المبهر في كرة القدم هي المشاعر وما تعيشه مع الناس، لقد كانت ليلة رائعة وأشكر لوتون على الأجواء التي صنعوها وكيف جعلوا المباراة صعبة علينا".

وأضاف "لا نريد أن نتعادل ونريد فقط تحقيق الفوز، وكان بإمكاننا التسجيل قبل الهدف ولم ننجح ولكن حاولنا حتى النهاية وحصلنا على مكافأة ذلك".

وعن مستوى دافيد رايا قال: "يجب أن ندافع بشكل أفضل كفريق هناك أشياء معينة تؤدي للأهداف والأمر لا يتعلق باللوم لم نلم أي لاعب من قبل ولن نفعل ذلك الآن ولكن الأمر يتعلق بكيف ستكون ردة فعل الفريق وأنا أحببت ردة الفعل".

الفوز فك عقدة لأرسنال استمرت لسنوات عديدة، إذ فشل المدفعجية في الفوز على ملعب لوتون في آخر 10 زيارات سابقة.

المباريات السابقة آخرها كان عام 1991 في المرة الأخيرة التي لعب فيها لوتون في الدرجة الأولى.

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة الـ 36 ليعزز صدارته بفارق 5 نقاط عن ليفربول الذي سيلعب ضد شيفيلد، بينما توقف رصيد لوتون عند النقطة التاسعة في المركز الـ 17.

أرسنال ميكيل أرتيتا الدوري الإنجليزي الممتاز لوتون تاون
نرشح لكم
توتنام يمدد تعاقده مع فريزر فورستر مدرب نيوكاسل يوضح موقف ناديه من ضم دي خيا 3 أرقام تاريخية تنتظر صلاح أمام شيفيلد مواعيد مباريات الأربعاء 6 ديسمبر.. مواجهات نارية في إنجلترا.. والدوري المصري ديكلان رايس يشرح كيفية تسجيله لهدفه القاتل ضد لوتون انحلت العقدة.. رأسية قاتلة تقود أرسنال لأول فوز على ملعب لوتون بعد 10 زيارات انتهت الدوري الإنجليزي - لوتون (3)-(4) أرسنال تشكيل أرسنال – النني على مقاعد البدلاء ضد لوتون.. وخيسوس أساسي
أخر الأخبار
توتنام يمدد تعاقده مع فريزر فورستر 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
السعودية تطلق ميزة إصدار التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر كأس العالم للأندية 6 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير: كيروش اقترب من الرحيل عن تدريب قطر.. ومدرب إسباني يخلفه 12 دقيقة | الوطن العربي
بيلد: بايرن يتوصل لاتفاق لضم قاهر برشلونة 26 دقيقة | ميركاتو
مدرب نيوكاسل يوضح موقف ناديه من ضم دي خيا 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
Gaming - لتحسين اللعبة وإضافة لاعبين جدد.. تحديد جديد لـ EA FC24 57 دقيقة | Gamers
حفل غنائي لمهاجم النصر السعودي في موسم الرياض ساعة | سعودي في الجول
أرتيتا: أشكر لوتون على الأجواء التي صنعوها.. وتومياسو سيغيب لفترة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 2 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 3 في الجول يكشف ملامح قائمة الأهلي النهائية لـ كأس العالم للأندية 2023 4 الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر