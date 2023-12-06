أرتيتا: أشكر لوتون على الأجواء التي صنعوها.. وتومياسو سيغيب لفترة

كشف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن تعرض تاكاهيرو تومياسو لاعب الفريق لإصابة ستبعده لفترة طويلة.

وحقق أرسنال فوزا قاتلا على لوتون تاون خارج ملعبه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أجرينا أشعة على تومياسو والأخبار لم تكن جيدة، هو يعاني من إصابة في العضلة الضامة وسيغيب لفترة".

وتابع "كاي هافيرتز من جديد قدم أفضل مباراة له، هو يتحسن ويتحسن وما نحتاجه هو تحسن اللاعبين وتقديم مستوى أفضل من مستواهم الطبيعي".

وواصل "جابرييل جيسوس كان رائعا وسبب الكثير من المشاكل لهم وشكل تهديدا مستمرا، لقد سجل هدفا وتدخل في الكثير من الخطورة وأعتقد أننا نحصل على أفضل ما لديه".

وشدد "استمتعت كثيرا بالمباراة وخصوصا نهايتها والشيء المبهر في كرة القدم هي المشاعر وما تعيشه مع الناس، لقد كانت ليلة رائعة وأشكر لوتون على الأجواء التي صنعوها وكيف جعلوا المباراة صعبة علينا".

وأضاف "لا نريد أن نتعادل ونريد فقط تحقيق الفوز، وكان بإمكاننا التسجيل قبل الهدف ولم ننجح ولكن حاولنا حتى النهاية وحصلنا على مكافأة ذلك".

وعن مستوى دافيد رايا قال: "يجب أن ندافع بشكل أفضل كفريق هناك أشياء معينة تؤدي للأهداف والأمر لا يتعلق باللوم لم نلم أي لاعب من قبل ولن نفعل ذلك الآن ولكن الأمر يتعلق بكيف ستكون ردة فعل الفريق وأنا أحببت ردة الفعل".

الفوز فك عقدة لأرسنال استمرت لسنوات عديدة، إذ فشل المدفعجية في الفوز على ملعب لوتون في آخر 10 زيارات سابقة.

المباريات السابقة آخرها كان عام 1991 في المرة الأخيرة التي لعب فيها لوتون في الدرجة الأولى.

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة الـ 36 ليعزز صدارته بفارق 5 نقاط عن ليفربول الذي سيلعب ضد شيفيلد، بينما توقف رصيد لوتون عند النقطة التاسعة في المركز الـ 17.