3 أرقام تاريخية تنتظر صلاح أمام شيفيلد

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه شيفيلد يونايتد يوم الأربعاء.

ويحل ليفربول ضيفا على شيفيلد ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح على بعد هدف واحد من أن يصبح خامس لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى 200 هدف بعد إيان راش، روجر هانت، جوردون هودجسون وبيلي ليدل.

إذا هز قائد منتخب مصر شباك شيفيلد سيصل إلى هدفه رقم 150 في الدوري الإنجليزي (بما في ذلك هدفين بقميص تشيلسي).

هدف صلاح المنتظر سيجعله اللاعب رقم 11 الذي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ المسابقة، ليعادل مايكل أوين في المركز العاشر بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

أما لو سجل هاتريك سيصل إلى هدفه رقم 150 في الدوري الإنجليزي بقميص ليفربول فقط.

بشكل عام، سجل صلاح 12 هدفا في 17 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 323 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 198 هدفا وصنع 84 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.