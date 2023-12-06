مواعيد مباريات الأربعاء 6 ديسمبر.. مواجهات نارية في إنجلترا.. والدوري المصري

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 10:22

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

تستكمل اليوم مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تستأنف الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

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كريستال بالاس × بورنموث.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 6.

شيفيلد يونايتد × ليفربول.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

فولام × نوتينجهام فورست.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 8.

برايتون × برينتفورد.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

مانشستر يونايتد × تشيلسي.. 10:15 مساء - بي إن سبورتس 1.

أستون فيلا × مانشستر سيتي.. 10:15 مساء - بي إن سبورتس 2.

الدوري المصري

المقاولون العرب × الداخلية.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

الدوري الفرنسي

أولمبيك مارسيليا × أولمبيك ليون.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

دوري المرتبط لكرة السلة

سموحة × الاهلي.. 6:00 مساء.

كأس إيطاليا

فيورنتينا × بارما.. 10:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم1.

كأس ألمانيا

شتوتجارت × بروسيا دورتموند.. 9:45 مساء - دبي الرياضية.

ساربريكين × آينتراخت فرانكفورت.. 7:00 مساء - دبي الرياضية.

باير ليفركوزن × بادربورن.. 7:00 مساء - دبي الرياضية.

ليفربول الدوري المصري الدوري الإنجليزي كأس ألمانيا مواعيد مباريات الأربعاء
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