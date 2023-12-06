مواعيد مباريات الأربعاء 6 ديسمبر.. مواجهات نارية في إنجلترا.. والدوري المصري
الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 10:22
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تستأنف الجولة الثامنة من الدوري المصري.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.
الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس × بورنموث.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 6.
شيفيلد يونايتد × ليفربول.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
فولام × نوتينجهام فورست.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 8.
برايتون × برينتفورد.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
مانشستر يونايتد × تشيلسي.. 10:15 مساء - بي إن سبورتس 1.
أستون فيلا × مانشستر سيتي.. 10:15 مساء - بي إن سبورتس 2.
الدوري المصري
المقاولون العرب × الداخلية.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.
الدوري الفرنسي
أولمبيك مارسيليا × أولمبيك ليون.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
دوري المرتبط لكرة السلة
سموحة × الاهلي.. 6:00 مساء.
كأس إيطاليا
فيورنتينا × بارما.. 10:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم1.
كأس ألمانيا
شتوتجارت × بروسيا دورتموند.. 9:45 مساء - دبي الرياضية.
ساربريكين × آينتراخت فرانكفورت.. 7:00 مساء - دبي الرياضية.
باير ليفركوزن × بادربورن.. 7:00 مساء - دبي الرياضية.