مواعيد مباريات الأربعاء 6 ديسمبر.. مواجهات نارية في إنجلترا.. والدوري المصري

تستكمل اليوم مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تستأنف الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس × بورنموث.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 6.

شيفيلد يونايتد × ليفربول.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

فولام × نوتينجهام فورست.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 8.

برايتون × برينتفورد.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

مانشستر يونايتد × تشيلسي.. 10:15 مساء - بي إن سبورتس 1.

أستون فيلا × مانشستر سيتي.. 10:15 مساء - بي إن سبورتس 2.

الدوري المصري

المقاولون العرب × الداخلية.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

الدوري الفرنسي

أولمبيك مارسيليا × أولمبيك ليون.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

دوري المرتبط لكرة السلة

سموحة × الاهلي.. 6:00 مساء.

كأس إيطاليا

فيورنتينا × بارما.. 10:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم1.

كأس ألمانيا

شتوتجارت × بروسيا دورتموند.. 9:45 مساء - دبي الرياضية.

ساربريكين × آينتراخت فرانكفورت.. 7:00 مساء - دبي الرياضية.

باير ليفركوزن × بادربورن.. 7:00 مساء - دبي الرياضية.