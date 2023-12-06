ديكلان رايس يشرح كيفية تسجيله لهدفه القاتل ضد لوتون

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 - 00:50

كتب : FilGoal

ديكلان رايس - لوتون تاون وأرسنال

شرح ديكلان رايس لاعب أرسنال كيفية تسجيله لهدف فوز فريقه على لوتون.

وحقق أرسنال الفوز على لوتون تاون خارج ملعبه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل رايس هدف الفوز لأرسنال برأسية في الدقيقة الـ 97.

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وقال رايس عبر شبكة أمازون برايم عقب المباراة: "لوتون فريق رائع ويجب على الجميع الحذر بسبب الجودة التي يمتلكونها واليوم جعلونا ندفع الثمن بسبب الكرات الثابتة، لم نكن جيدين في الدفاع ولكن تمكنا من التسجيل في اللحظة الأخيرة وفزنا بالمباراة".

وتابع "علينا أن نتعامل مع كل يوم بشكل خاص، لم أكن هنا العام الماضي عندما كان أرسنال متقدما بـ 8 نقاط ولكننا الآن عملنا كثيرا كمجموعة".

وواصل "هناك الكثير من الفرق في هذا الدوري ولكن علينا فقط أن نهتم بأنفسنا وأن نؤدي ما يطلبه المدرب وأن نلعب كل مباراة للحصول على الفوز".

وأضاف "هدفي القاتل؟ كنا نضغط كثير وهربت من اللاعب الذي كان يراقبني عندما استلم أوديجارد الكرة ثم هجمت على الكرة، كل شيء ممكن أن يحدث وتلك اللحظة من التي تريد أن تعود لمشاهدتها لأنه كان هدف الفوز وكان من الشرف لي تسجيله".

الفوز فك عقدة لأرسنال استمرت لسنوات عديدة، إذ فشل المدفعجية في الفوز على ملعب لوتون في آخر 10 زيارات سابقة.

المباريات السابقة آخرها كان عام 1991 في المرة الأخيرة التي لعب فيها لوتون في الدرجة الأولى.

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة الـ 36 ليعزز صدارته بفارق 5 نقاط عن ليفربول الذي سيلعب ضد شيفيلد، بينما توقف رصيد لوتون عند النقطة التاسعة في المركز الـ 17.

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