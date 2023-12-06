انحلت العقدة.. رأسية قاتلة تقود أرسنال لأول فوز على ملعب لوتون بعد 10 زيارات

حقق أرسنال فوزا قاتلا على لوتون تاون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على ملعب الأخير في الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الفوز فك عقدة لأرسنال استمرت لسنوات عديدة، إذ فشل المدفعجية في الفوز على ملعب لوتون في آخر 10 زيارات سابقة.

المباريات السابقة آخرها كان عام 1991 في المرة الأخيرة التي لعب فيها لوتون في الدرجة الأولى.

سجل رباعية أرسنال كل من جابرييل مارتينيلي وجابرييل جيسوس وكاي هافيرتز وديكلان رايس، بينما سجل للوتون جابرييل أوشو وإيليا أديبايو وروس باركلي.

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة الـ 36 ليعزز صدارته بفارق 5 نقاط عن ليفربول الذي سيلعب ضد شيفيلد، بينما توقف رصيد لوتون عند النقطة التاسعة في المركز الـ 17.

التشكيل

بدأ أرسنال المباراة بثلاثي هجومي مكون من بوكايو ساكا وجابرييل جيسوس وجابرييل مارتينيلي.

📋تشكيل أرسنال #في_إنجلترا 🟡الثلاثي جابرييل أساسي أمام لوتون تاون.. النني على مقاعد البدلاء pic.twitter.com/0WXadEQIJx — FilGoal (@FilGoal) December 5, 2023

أحداث المباراة

تقدم أرسنال بالهدف الأول في الدقيقة الـ 20 عن طريق جابرييل مارتينيلي مستغلا تمريرة من ساكا داخل منطقة الجزاء بعد تنفيذ رمية تماس بشكل سريع.

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وتعادل لوتون بعد خمس دقائق عن طريق جابرييل أوتشو برأسية مستغلا ركنية نفذا ألفي دوجتي.

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وتألق كامينيسكي حارس مرمى لوتون في التصدي لفرصتين لأرسنال من ساكا وجيسوس.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة تقدم أرسنال عن طريق جيسوس برأسية بعد عرضية متقنة من بن وايت.

في الشوط الثاني تعادل لوتون من ركنية جديدة عن طريق إيليا أديبايو الذي استغل خروج خاطئ من الحارس دافيد رايا.

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GOAL!!! 2-2!!!



Adebayo outjumps Raya and heads home from a corner. The goalkeeper will be disappointed with that.



We said they were dangerous from setpieces! pic.twitter.com/EeAFV2wRC4 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 5, 2023

وفي الدقيقة الـ 56 تقدم لوتون بالهدف الثالث عن طريق روس باركلي بتسديدة يسارية خادعت رايا من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل أرسنال بعد 4 دقائق فقط عن طريق هافيرتز بعد عرضية من جابرييل جيسوس وضعته منفردا أمام المرمى ليلعب الكرة من لمسة واحدة في الشباك.

وكاد البديل تروسارد أن يضيف الرابع لأرسنال في الدقيقة الـ 77 ولكن تسديدته جاءت فوق المرمى.

كامينسكي تألق من جديد وتصدى لرأسية هافيرتز في الدقيقة الـ 87 بطريقة رائعة.

وفي الدقيقة الـ 97 وأثناء اتجاه المباراة للتعادل سجل ديكلان رايس هدف الفوز لأرسنال برأسية مستغلا عرضية من مارتن أوديجارد.